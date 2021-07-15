Президент ЦСКА Евгений Гинер стал лауреатом премии РФС в номинации «За вклад в развитие футбола», сообщает 15 июля официальный сайт клуба.

61-летний Гинер является президентом армейцев уже 20 лет. За время его правления клуб завоевал шесть чемпионств, по семь Кубков и Суперкубков, а также первым среди российских клубов выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, в этот период был построен новый домашний стадион красно-синих — «ВЭБ Арена».

Евгений Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА 20 февраля 2021 года.