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Президент ЦСКА Евгений Гинер стал лауреатом премии РФС

18:10
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер стал лауреатом премии РФС в номинации «За вклад в развитие футбола», сообщает 15 июля официальный сайт клуба.

61-летний Гинер является президентом армейцев уже 20 лет. За время его правления клуб завоевал шесть чемпионств, по семь Кубков и Суперкубков, а также первым среди российских клубов выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, в этот период был построен новый домашний стадион красно-синих — «ВЭБ Арена».

Евгений Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА 20 февраля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/evgeniy-giner-stal-laureatom-premii-rfs/

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