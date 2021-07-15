Руй Витория: «Доволен тем, как игроки «Спартака» справляются с тяжелой работой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги двух матчей команды на товарищеском турнире. Красно-белые одержали победу над «Сочи» (4:0) и «Рубином» (4:0).

«Вторая победа! Продолжаем подготовку к сезону! Доволен, как мои игроки справляются с тяжелой работой, которую они делают», — написал Витория в Instagram.

«Спартак» набрал 4 очка и лидирует в турнирной таблице. В заключительной встрече команда встретится с «Химками» 18 июля.