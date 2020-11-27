Червиченко — о неустойке Газизова в 3 миллиона евро: «Вояж сроком в один год и за такие деньги — очень неплохой»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» поделился мнением о сумме выплаты Шамилю Газизову в случае увольнения.
— Сумма адекватная. Для расторжения контракта вполне нормальная — не Газизов же инициатор расторжения, если вообще таковое будет, — сказал Червиченко «СЭ». — Я думаю, если уж ты не мил, то лучше брать 3 миллиона и искать какое-то другое место. Газизов может потом вернуться в «Уфу» и стать спасителем. Если «Уфа» сможет подняться хотя бы в середину таблицы, он будет прямо героем. А если у тех, кто его сейчас пытается уволить, будет результат хуже, то сами понимаете. На мой взгляд, за Газизовым никаких грехов не наблюдается. А даже если они и есть, то очевидно меньше, чем у его предшественников в «Спартаке». (Кристина Врабий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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