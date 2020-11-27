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Червиченко — о неустойке Газизова в 3 миллиона евро: «Вояж сроком в один год и за такие деньги — очень неплохой»

17:58
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» поделился мнением о сумме выплаты Шамилю Газизову в случае увольнения.

— Сумма адекватная. Для расторжения контракта вполне нормальная — не Газизов же инициатор расторжения, если вообще таковое будет, — сказал Червиченко «СЭ». — Я думаю, если уж ты не мил, то лучше брать 3 миллиона и искать какое-то другое место. Газизов может потом вернуться в «Уфу» и стать спасителем. Если «Уфа» сможет подняться хотя бы в середину таблицы, он будет прямо героем. А если у тех, кто его сейчас пытается уволить, будет результат хуже, то сами понимаете. На мой взгляд, за Газизовым никаких грехов не наблюдается. А даже если они и есть, то очевидно меньше, чем у его предшественников в «Спартаке». (Кристина Врабий)

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