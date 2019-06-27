Чернов заменил Тикнизяна в составе ЦСКА на матч с "Краснодаром"

Защитник Никита Чернов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара"​.

23-летний защитник появится в основе красно-синих вместо Наяира Тикнизяна, информирует пресс-служба армейцев. ​Причина замены не сообщается.

Встреча состоится сегодня, 27 июня. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Изменение в стартовом составе: вместо Тикнизяна выйдет Чернов. — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.

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