Чернов заменил Тикнизяна в составе ЦСКА на матч с "Краснодаром"

Защитник Никита Чернов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара".
23-летний защитник появится в основе красно-синих вместо Наяира Тикнизяна, информирует пресс-служба армейцев. Причина замены не сообщается.
Встреча состоится сегодня, 27 июня. Начало – в 19.00 по московскому времени.
Изменение в стартовом составе: вместо Тикнизяна выйдет Чернов.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.
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