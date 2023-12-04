«Краснодар» вновь стал лидером, «Зенит» отстает на 2 очка: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура
В понедельник, 4 декабря завершился 17-й тур чемпионата России.
«Краснодар», победивший «Оренбург» (2:1), вернулся на первое место в таблице РПЛ. «Зенит», уступивший «Локомотиву» (1:3), опустился на вторую строчку.
Третьим идет «Динамо», которое обыграло «Рубин» (1:0).
РПЛ: результаты всех матчей 17-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Очки
|
1
|
Краснодар
|
17
|
10
|
5
|
2
|
27-14
|
35
|
2
|
Зенит
|
17
|
10
|
3
|
4
|
34-17
|
33
|
3
|
Динамо
|
17
|
8
|
7
|
2
|
28-21
|
31
|
4
|
Крылья Советов
|
17
|
8
|
5
|
4
|
36-24
|
29
|
5
|
ЦСКА
|
17
|
7
|
7
|
3
|
31-23
|
28
|
6
|
Локомотив
|
17
|
7
|
7
|
3
|
27-23
|
28
|
7
|
Спартак
|
17
|
8
|
3
|
6
|
24-24
|
27
|
8
|
Рубин
|
16
|
7
|
4
|
5
|
16-20
|
25
|
9
|
Пари НН
|
17
|
7
|
3
|
7
|
15-15
|
24
|
10
|
Ростов
|
17
|
5
|
5
|
7
|
24-29
|
20
|
11
|
Факел
|
17
|
5
|
5
|
7
|
14-18
|
20
|
12
|
Урал
|
17
|
5
|
4
|
8
|
18-26
|
19
|
13
|
Ахмат
|
17
|
4
|
4
|
9
|
18-23
|
16
|
14
|
Оренбург
|
17
|
3
|
5
|
9
|
18-27
|
14
|
15
|
Балтика
|
17
|
3
|
4
|
10
|
12-23
|
13
|
16
|
Сочи
|
17
|
3
|
1
|
13
|
16-30
|
10
В 18-м туре встречаются: 8 декабря «Локомотив» — «Урал» (19.00);
9 декабря «Спартак» — «Крылья Советов» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.45);
10 декабря «Факел» — «Динамо» (14.00), «Сочи» — «Оренбург» (16.30), «Краснодар» — ЦСКА (19.45), «Балтика» — «Рубин» (19.45).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4