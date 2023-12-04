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Сегодня, 21:30

«Краснодар» вновь стал лидером, «Зенит» отстает на 2 очка: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура

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Фото ФК «Краснодар»

В понедельник, 4 декабря завершился 17-й тур чемпионата России.

«Краснодар», победивший «Оренбург» (2:1), вернулся на первое место в таблице РПЛ. «Зенит», уступивший «Локомотиву» (1:3), опустился на вторую строчку.

Третьим идет «Динамо», которое обыграло «Рубин» (1:0).

РПЛ: результаты всех матчей 17-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

Очки

1

Краснодар

17

10

5

2

27-14

35

2

Зенит

17

10

3

4

34-17

33

3

Динамо

17

8

7

2

28-21

31

4

Крылья Советов

17

8

5

4

36-24

29

5

ЦСКА

17

7

7

3

31-23

28

6

Локомотив

17

7

7

3

27-23

28

7

Спартак

17

8

3

6

24-24

27

8

Рубин

16

7

4

5

16-20

25

9

Пари НН

17

7

3

7

15-15

24

10

Ростов

17

5

5

7

24-29

20

11

Факел

17

5

5

7

14-18

20

12

Урал

17

5

4

8

18-26

19

13

Ахмат

17

4

4

9

18-23

16

14

Оренбург

17

3

5

9

18-27

14

15

Балтика

17

3

4

10

12-23

13

16

Сочи

17

3

1

13

16-30

10

В 18-м туре встречаются: 8 декабря «Локомотив» — «Урал» (19.00);

9 декабря «Спартак» — «Крылья Советов» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Зенит» — «Пари НН» (19.45);

10 декабря «Факел» — «Динамо» (14.00), «Сочи» — «Оренбург» (16.30), «Краснодар» — ЦСКА (19.45), «Балтика» — «Рубин» (19.45).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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