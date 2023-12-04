В «Спартаке» прокомментировали решение РПЛ не переносить матчи 18-го тура

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что 18-й тур РПЛ не будет перенесен.

«Лига уже приняла решение, и нет повода для дополнительных комментариев. Есть регламент. Если судья матча увидит, что температура опустилась ниже 15 °С, понадобится письменное согласие обеих команд на проведение матча», — цитирует Зеленова RT.

Ранее директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в комментарии «СЭ» сообщил, что 18-й тур чемпионата России пройдет согласно графику.

9 декабря «Спартак» дома проведет матч против «Крыльев Советов». Начало игры запланировано на 14.00 по московскому времени.