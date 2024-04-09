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Чалов — о новом контракте с ЦСКА: «Было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения»

Виктория Кравченко
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Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о ходе переговоров с армейцами. Он поблагодарил руководство за то, что клуб пошел навстречу в некоторых моментах.

«У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом», — заявил Чалов.

Он также поделился воспоминаниями о первом подписанном контракте с ЦСКА.

«Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьезнее», — передает слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

О подписании соглашения до 2025 года стало известно сегодня, 9 апреля.

25-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду нападающий выступает с 2016 года. За это время он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов. Вместе с командой он завоевал два трофея: Кубок и Суперкубок России.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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