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Защитник «Сочи» Чистяков: «Переживаю за свое будущее»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды за «Сочи», ответил на вопрос о своем будущем.

«Переживаю ли за свое будущее? Переживаю, конечно. На данный момент я хочу получать как можно больше игрового времени в «Сочи», остаться с этой командой в РПЛ. Летом уже будем смотреть по ситуации», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

За «Сочи» 30-летний защитник сыграл 2 матча, в которых не отличился голевыми действиями. Аренда российского футболиста рассчитана до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чистякова в 2 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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