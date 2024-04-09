ЦСКА продлил контракт с Чаловым

ЦСКА продлил контракт с форвардом команды Федором Чаловым, сообщает пресс-служба армейцев. Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25.

25-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду нападающий выступает с 2016 года. За это время он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером чемпионата страны и завоевал два трофея: Кубок и Суперкубок России.

В этом сезоне Чалов провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи.

ЦСКА после 22 туров РПЛ набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.