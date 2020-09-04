Бывший врач «Спартака» объяснил, как клубу удалось избежать серьезных травм в прошлом сезоне

Бывший врач «Спартака» Михаил Бутовский, в августе перешедший в «Рубин», рассказал, как красно-белые избежали серьезных травм по ходу сезона-2019/20.

— В минувшем сезоне «Спартак» избежал серьезных травм. За счет чего удалось добиться такого показателя, хотя ранее «кресты» летели у футболистов регулярно? При этом считается, что такие травмы во многом обусловлены случайностью.

— Всё случайное неслучайно, — приводит «РИА Новости» слова Бутовского. — Об этом надо тоже помнить. Значит, мы, наверное, молодцы — медицинский штаб во главе со мной сработал хорошо. Также, наверное, хорошо сработал штаб тренеров по физподготовке во главе с Владимиром Чепзановичем. У нас была полная коммуникация и взаимопонимание.