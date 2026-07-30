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Сегодня, 17:01

Романцев — о Дзюбе: «Думаю, он бы и сейчас мог принести пользу любой команде»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в столичный клуб.

— В матче с «Родиной» авторами всех забитых «Спартаком» мячей стали полузащитники Маркиньос, Мартинс и Пруцев. Удивляет, что Карседо часто играет без номинальных форвардов? Как думаете, Олег Иванович, мог бы в этой ситуации пригодиться Дзюба, о котором до сезона уже говорил спортивный директор Кахигао, — или приход Артема не очень понравится болельщикам?

— Я уже говорил, что мне не совсем удобно давать советы руководителям «Спартака», а тем более его тренерам. Действительно, на данный момент полузащита — главная ударная сила нашей команды. И Карседо делает ставку в игре именно на эту линию. Кстати, такой вариант в традициях «Спартака». Да и я отдавал ему предпочтение. Благо ребята в этой линии были как на подбор — Черенков, Кульков, Шалимов, Мостовой, Кузнецов, Пасулько! С ними свое первое тренерское золото в 1989-м и выиграл...

Что касается Дзюбы, что бы о нем ни говорили, мне он всегда нравился. Прежде всего игрой, нестандартностью решений, отношением к делу и, конечно, характером настоящего бойца. Да, Артем не молод. Но я считаю, что и сейчас он мог бы принести пользу любой команде. Правда, не знаю, насколько готов для этого.

Время показало: когда требовалось, Дзюба сжимал кулаки и шел в бой. Вспомните, сколько было противников его приглашения в сборную на домашний чемпионат мира. Но Черчесов, махнув на все рукой, взял Артема, и команда получила лидера. А опасения насчет того, как отнесутся к его приходу спартаковские болельщики, думаю, преувеличены. И волны недовольства это не вызовет, ведь они понимают, что это делается в интересах клуба. А все остальное — уже история. Вспоминаю в своей команде коренных зенитовцев Диму Радченко и Сергея Дмитриева, светлая ему память, чей сын сейчас выходит на поле в красно-белой футболке. Оба верой и правдой служили «Спартаку», бились за него, чтили традиции клуба, были в нем своими. И никто не вспоминал, откуда они пришли.

А пока до закрытия трансферного окна еще целый месяц, шаги по усилению команд продолжают вестись. Наверняка «Спартак» здесь не исключение. И август для него получится особенно жарким. 9 августа он примет «Краснодар», а две недели спустя к нему в гости прибудет и «Зенит». Вот после этого и можно будет прикинуть, насколько реально светлое завтра того «Спартака», который так обнадежил нас на старте.

Футболисты сборной Испании и&nbsp;Олег Романцев.«Испания на ЧМ напомнила мне мой «Спартак». Романцев — о Месси, сборной России и старте РПЛ

37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». Форвард является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду клуба до 2015 года.

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Артем Дзюба
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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