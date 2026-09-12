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ЦСКА — Рубин: защитник Матеус Рейс толкнул судью Инала Танашева в матче 8-го тура РПЛ 12 сентября 2026 года

Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация

Артем Белинин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
А ведь у армейцев и без того проблемы с составом.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Рубин

Матч 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» обернулся большими проблемами для москвичей. По ходу встречи защитник Матеус Рейс заработал удаление, а после него толкнул рефери — и теперь может получить длительную дисквалификацию.

Что сделал Рейс?

Неприятный инцидент произошел на 12-й минуте — Рейс полетел в подкат, пытаясь выбить мяч у Андерсона Арройо, но промахнулся и попал колумбийцу по ноге открытыми шипами.

Сначала главный арбитр встречи Инал Танашев проигнорировал нарушение, но после вмешательства ВАР и самостоятельного видеопросмотра показал защитнику ЦСКА прямую красную карточку. Мирно покидать поле Рейс отказался и напоследок толкнул рефери в спину.

У ЦСКА проблемы

Последний поступок Матеуса — толчок судьи — явно был лишним. Как отметил эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров, теперь бразильцу грозит длительная дисквалификация.

«Толчок грозит защитнику дополнительным наказанием — помимо того, что полагается за удаление. Теперь все зависит от того, какую запись Танашев внесет в протокол и как все оценит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Дело в том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 95 дисциплинарного регламента умышленный толчок официального лица матча (если так квалифицируют проступок футболиста ЦСКА) наказывается дисквалификацией на 6 матчей или сроком до 2 месяцев», — написал Бобров.

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Потеря Рейса для ЦСКА совсем не к месту — в клубе и без того большие проблемы с защитниками. Напомним, в середине августа с «крестами» вылетел Мойзес, а в начале сентября из-за повреждения ноги на три месяца выбыл Милан Гайич. А ведь помимо этого у армейцев в лазарете находятся Дмитрий Баринов с травмой крестообразных связок, а также Игорь Акинфеев — легендарный голкипер не играл с апреля.

В таких условиях поступок Рейса вряд ли обрадует москвичей. Интересно, что это не первый конфликт бразильца с Танашевым — в прошлом сезоне арбитр уже удалял защитника в полуфинальной игре Кубка России против «Краснодара» (0:4). Тогда Матеус отделался двухматчевой дисквалификацией. На этот раз тяжелого наказания не избежать — в послематчевом протоколе упомянут толчок судьи.

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ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Рейс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
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Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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