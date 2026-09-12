Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация

А ведь у армейцев и без того проблемы с составом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

Матч 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» обернулся большими проблемами для москвичей. По ходу встречи защитник Матеус Рейс заработал удаление, а после него толкнул рефери — и теперь может получить длительную дисквалификацию.

Что сделал Рейс?

Неприятный инцидент произошел на 12-й минуте — Рейс полетел в подкат, пытаясь выбить мяч у Андерсона Арройо, но промахнулся и попал колумбийцу по ноге открытыми шипами.

Сначала главный арбитр встречи Инал Танашев проигнорировал нарушение, но после вмешательства ВАР и самостоятельного видеопросмотра показал защитнику ЦСКА прямую красную карточку. Мирно покидать поле Рейс отказался и напоследок толкнул рефери в спину.

У ЦСКА проблемы

Последний поступок Матеуса — толчок судьи — явно был лишним. Как отметил эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров, теперь бразильцу грозит длительная дисквалификация.

«Толчок грозит защитнику дополнительным наказанием — помимо того, что полагается за удаление. Теперь все зависит от того, какую запись Танашев внесет в протокол и как все оценит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Дело в том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 95 дисциплинарного регламента умышленный толчок официального лица матча (если так квалифицируют проступок футболиста ЦСКА) наказывается дисквалификацией на 6 матчей или сроком до 2 месяцев», — написал Бобров.

Потеря Рейса для ЦСКА совсем не к месту — в клубе и без того большие проблемы с защитниками. Напомним, в середине августа с «крестами» вылетел Мойзес, а в начале сентября из-за повреждения ноги на три месяца выбыл Милан Гайич. А ведь помимо этого у армейцев в лазарете находятся Дмитрий Баринов с травмой крестообразных связок, а также Игорь Акинфеев — легендарный голкипер не играл с апреля.

В таких условиях поступок Рейса вряд ли обрадует москвичей. Интересно, что это не первый конфликт бразильца с Танашевым — в прошлом сезоне арбитр уже удалял защитника в полуфинальной игре Кубка России против «Краснодара» (0:4). Тогда Матеус отделался двухматчевой дисквалификацией. На этот раз тяжелого наказания не избежать — в послематчевом протоколе упомянут толчок судьи.