УЕФА подтвердил, что Сухой ошибся, не назначив пенальти за игру рукой
Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА направил во все европейские федерации рекомендации по использованию правил игры в сезоне-2026/27. Одна из них касается эпизода матча чемпионата России-2025/26 «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0).
На прошлой неделе председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти встретился с руководителями судей из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, а затем провел онлайн-брифинг для представителей всех 55 ассоциаций, входящих в УЕФА. Цель — постараться сделать единообразными правила и трактовки, применяемые во всех европейских соревнованиях. Итогом и стала разработка соответствующих рекомендаций.
В одной из них говорится об ударе от ворот, при котором защитник играет рукой. Такой момент произошел весной на 13-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0), когда судья Алексей Сухой неверно оценил случившееся в площади ворот гостей и не наказал их пенальти.
Видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Галимов в действия арбитра ошибочно не вмешались.
В том моменте динамовский голкипер Давид Волк принес мяч, поставил его на газон и ввел в игру, сделав пас своему защитнику. Андрес Аларкон остановил его левой ногой, а затем почему-то решил дотронуться до него рукой и повторить удар от ворот. Делать этого махачкалинец не имел права — рукой в футбол не играют, когда мяч уже введен в игру. Но Сухой не отреагировал на это назначением пенальти в ворота «Динамо», а только попросил повторить удар от ворот.
УЕФА фактически подтвердил, что судейская бригада, работавшая на игре в Самаре, допустила ошибку. Вот что написано в документе, разосланном судейским комитетом, который возглавляет Розетти: «Когда неподвижный мяч находится в площади ворот и по нему наносит удар любой игрок обороняющейся команды, удар от ворот считается правильно выполненным. Если удар по мячу наносит вратарь, а затем его партнер по команде умышленно касается мяча рукой в пределах штрафной площади, правильным решением является назначение пенальти. Ранее судьи по-разному трактовали, был ли удар от ворот выполнен в подобных ситуациях. Чтобы обеспечить единообразие и избежать различных решений, настоящие рекомендации устанавливают единый порядок применения правил игры в таких случаях».
В первую очередь разъяснение адресовано тем рефери, кто пару раз в матчах еврокубков поступил неверно, не назначив, как и Сухой, 11-метровый удар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0