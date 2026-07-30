Бабич: «Парада — отличный парень»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопросы журналистов во время тренировки красно-белых.

«Мы похожи с Парадой? Он когда приехал, я этого не заметил. Но Макси сказал, что это мой младший брат. Он отличный парень», — сказал Бабич.

Парада перешел в «Спартак» из «Алавеса» 14 июля. 24-летний испанец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2030 года.