Бывший тренер «Спартака» Гунько отреагировал на уход Хендрикса в «Фейеноорд»

Главный тренер «Арарат-Армении», бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд».

26 января нидерландский клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупить игрока у красно-белых.

«Думаю, и для «Спартака», и для Хендрикса — это хороший вариант. Освобождено будет одно легионерское место для иного, более качественного по классу футболиста. Значит, он своей игрок и работой не заслужил места в стартовом составе. А он должен быть игроком основы, раз является легионером. Тем более Хендрикс не заслужил доверие ни одного тренера, ни второго. Поэтому я считаю эту аренду заслугой руководства, которое смогло освободиться от такого легионера», — сказал Гунько «СЭ».

В текущем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.