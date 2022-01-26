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Владимир Пильгуй: «Приношу извинения Смолову, он профессионал игрок высокого класса»

Владимир Пильгуй принес извинения Федору Смолову
Евгений Петров
Корреспондент
Владимир Пильгуй.
Фото ФК «Динамо»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Пильгуй принес извинения форварду команды Федору Смолову и объяснил, почему он сделал это.

«Не буду скрывать, что изначально я скептически отнесся к этому трансферу и даже высказывал свое мнение руководству, — цитирует Пильгуя официальный сайт клуба. — Но потом я более детально погрузился в вопрос.

В частности, разобрался в ситуации, как и почему Смолов в своё время уходил из нашего клуба. Изучил его статистику и игровые показатели. А еще, увидел с его стороны трудолюбие и большое желание играть за «Динамо» и приносить пользу нашему клубу.

Так что приношу извинения Федору. У меня нет сомнений, что это профессионал и игрок высокого класса. Надеюсь, что его игра и голы помогут «Динамо»!

31-летний Федор Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива». В составе бело-синих он начинал карьеру в большом футболе в 2007 году.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Владимир Пильгуй
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3
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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