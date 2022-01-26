Владимир Пильгуй: «Приношу извинения Смолову, он профессионал игрок высокого класса»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Пильгуй принес извинения форварду команды Федору Смолову и объяснил, почему он сделал это.

«Не буду скрывать, что изначально я скептически отнесся к этому трансферу и даже высказывал свое мнение руководству, — цитирует Пильгуя официальный сайт клуба. — Но потом я более детально погрузился в вопрос.

В частности, разобрался в ситуации, как и почему Смолов в своё время уходил из нашего клуба. Изучил его статистику и игровые показатели. А еще, увидел с его стороны трудолюбие и большое желание играть за «Динамо» и приносить пользу нашему клубу.

Так что приношу извинения Федору. У меня нет сомнений, что это профессионал и игрок высокого класса. Надеюсь, что его игра и голы помогут «Динамо»!

31-летний Федор Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива». В составе бело-синих он начинал карьеру в большом футболе в 2007 году.