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Сегодня, 20:27

Сутормин, 50 тысяч, Дзюба и клубничка: «Рубин» оригинально представил Кучаева

«Рубин» оригинально представил новичка команды Константина Кучаева
Евгений Петров
Корреспондент
Константин Кучаев.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Футболист перешел на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

Клуб анонсировал переход изображением игрового автомата в Twitter. Сначала на нем появилось изображение Алексея Сутормина и значок 50 тысяч с намеком на сумму его трансфера в «Зенит». Дальше появилась фотография форварда «Зенита» Артема Дзюбы рядом с изображением клубники. И лишь на третий раз во всех трех ячейках появился Кучаев.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона.

Алексей Сутормин
Артем Дзюба
Константин Кучаев
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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 - : -
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Зенит – Рубин
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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 10 1 2
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