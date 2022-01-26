Сутормин, 50 тысяч, Дзюба и клубничка: «Рубин» оригинально представил Кучаева

«Рубин» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Футболист перешел на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

Клуб анонсировал переход изображением игрового автомата в Twitter. Сначала на нем появилось изображение Алексея Сутормина и значок 50 тысяч с намеком на сумму его трансфера в «Зенит». Дальше появилась фотография форварда «Зенита» Артема Дзюбы рядом с изображением клубники. И лишь на третий раз во всех трех ячейках появился Кучаев.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона.