Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените»
Бывший тренер по физподготовке «Спартака» Джорджо д'Урбано прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба в «Зенит».
— Бакаева запомнил талантливым и многообещающим хавбеком, в котором чувствуется стержень. При этом держался Зелимхан достаточно обособленно и казался мне сдержанным в общении человеком.
— Тогда Бакаев только начинал, а сейчас сменил «Спартака» на «Зенит» в роли свободного агента, но в статусе одной из главных российских звезд РПЛ. Что скажете об этом?
— В сегодняшнем футболе все изменилось, так что переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет. В Италии подобное тоже случается. Достаточно упомянуть аргентинца Дибалу, который покинул «Ювентус» по окончании контракта и ведет переговоры с непримиримым соперником бьянконери — «Интером». Так что точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените».
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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