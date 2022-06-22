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Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените»

Экс-тренер «Спартака» д'Урбано заявил, что в переходе Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального
Георгий Кудинов
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Бывший тренер по физподготовке «Спартака» Джорджо д'Урбано прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба в «Зенит».

— Бакаева запомнил талантливым и многообещающим хавбеком, в котором чувствуется стержень. При этом держался Зелимхан достаточно обособленно и казался мне сдержанным в общении человеком.

— Тогда Бакаев только начинал, а сейчас сменил «Спартака» на «Зенит» в роли свободного агента, но в статусе одной из главных российских звезд РПЛ. Что скажете об этом?

— В сегодняшнем футболе все изменилось, так что переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет. В Италии подобное тоже случается. Достаточно упомянуть аргентинца Дибалу, который покинул «Ювентус» по окончании контракта и ведет переговоры с непримиримым соперником бьянконери — «Интером». Так что точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените».

Джорджо д'Урбано.Бывший тренер «Спартака» д'Урбано: «В переходе Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального»
Зелимхан Бакаев
Футбол
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