Бывший тренер «Спартака» д'Урбано: «В переходе Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального»

Экс-тренер «Спартака» д'Урбано считает, что в переходе Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального

Обстоятельный разговор со специалистом по физподготовке, который работал у красно-белых в сезоне-2017/18.

Сейчас д'Урбано — тренер по физподготовке в «Бари». Этот южный клуб, принадлежащий семье кинопродюсера Аурелио Де Лаурентиса, в прошедшем сезоне с большим отрывом выиграл турнир в серии С и вышел в серию В. Следующая задача — возвращение в серию А.

Мы встретились с Джорджо, который находится в отпуске, в Турине. 64-летний специалист с удовольствием вспомнил свою работу в «Спартаке», где он входил в штаб Массимо Карреры.

«Спартак» был просто обязан выиграть у «Тосно»! Но самый опытный русский не забил пенальти...

— Вы провели с красно-белыми всего один сезон, но продолжаете следить за ними до сих пор, не так ли?

— Именно. И не только интересуюсь результатами, но болею за команду в вашем футболе. Рад, что «Спартак» недавно взял Кубок страны. С удовольствием поздравил своего коллегу Джампьеро Ашенци, одного из ассистентов Паоло Ваноли.

— Где вы пересекались?

— Нигде — мы даже никогда не виделись. Но, перед тем как переехать в Москву, Джампьеро звонил два-три раза: спрашивал про клуб и город, а я с радостью поделился информацией. Было видно, что человек едет в «Спартак» с большим энтузиазмом.

— Ашенци ушел — как и остальные тренеры-итальянцы во главе с Ваноли. Вы знаете, почему так произошло?

— Если честно, для меня это стало неожиданностью. После победы в Кубке Ашенци поблагодарил за поздравления, и мне казалось, что он всем доволен и хочет продолжить работу. С Ваноли я не знаком, а в Италии про его уход не писали ничего, кроме сухой информации о расставании со «Спартаком».

Лезть в душу к людям — не мой подход, поэтому не стал пытаться связываться с тем же Ашенци. Мне попадались видео и фото, на которых Ваноли искренне радовался после финала. По реакции тренера могло показаться, что Паоло органично вписался в реалии российского клуба. Ну а что произошло дальше, для меня загадка. Сложно понять со стороны, что там на самом деле случилось.

В любом случае для Ваноли и его помощников выигрыш Кубка — успех. Я искренне рад, что итальянские коллеги сделали то, что нам не удалось весной 2018 года. То поражение в полуфинале от «Тосно» до сих пор сидит во мне занозой. Уже четыре года прошло, но до сих пор не могу понять, как мы тогда умудрились не взять кубковый трофей, ведь в решающей встрече нам противостояла бы команда из первого дивизиона (курский «Авангард». - Прим. Г.К.)!

— Поясните.

— «Спартак» был просто обязан выиграть тот злосчастный матч у «Тосно»! И вели 1:0, и создавали моменты, чтобы увеличить счет. В концовке основного времени пропустили дурацкий гол, но ведь в дополнительное время опять могли забить! А потом случилась серия пенальти, где ошибся Фернандо, настоящий мастер стандартных положений, а решающий промах совершил самый опытный русский игрок (Денис Глушаков. - Прим. Г.К.). Очень обидно! Думаю, что психологически то поражение настолько надломило коллектив, что именно поэтому упустили в последнем туре и второе место в чемпионате.

— С вами и с вашим соотечественником Аттилой Мальфатти по итогам того сезона контракты продлевать не стали, но и сам Каррера потом продержался недолго...

— Я благодарен Массимо за то, что он тогда пригласил меня в свой штаб. И «Спартаку» — за ту гамму чувств, которую пережил во время работы в клубе. Медаль за победу в Суперкубке России бережно храню, а от Москвы и уютной базы в Тарасовке остались самые хорошие воспоминания. Да, случались неприятные эпизоды, но куда же без них? В конце концов, вся наша жизнь состоит из коктейля положительных и отрицательных эмоций! Что касается отставки Карреры, то не готов рассуждать на эту тему.

Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Зенит»

Кутепов был самым атлетичным в команде

— Лично вас начали критиковать в СМИ чуть ли не с первых дней пребывания в «Спартаке», а к концу сезона многие просто сделали главным козлом отпущения. Обидно?

— Неприятно, конечно. Вовсе не хочу сказать, что не делал ошибок, но не согласен с тем, что тогда в прессе — видимо, с чьей-то подачи — меня попытались обвинить во всех смертных грехах. Почти сразу после приезда в «Спартак» появилась статья, где я был выставлен дилетантом от футбола, несмотря на весь предыдущий опыт работы в нем, и специалистом исключительно по горным лыжам. А я ведь, кстати, еще и в волейболе поработал, чем тоже горжусь: та сборная Италии с диагональным Иваном Зайцевым в составе стала серебряным призером Олимпиады-2016...

Короче говоря, д'Урбано сразу определили в разряд отрицательных героев, а затем при каждом удобном случае это припоминали: мне ведь регулярно переводили, что пишут. Когда сезон подошел к концу, созданный изначально отрицательный фон вокруг моей фигуры стал уже настолько мощным, что я совсем не удивился, когда договор не продлили.

Сейчас, оглядываясь назад, никак не готов взять на себя роль главного виновника тех событий. Тем более что «Спартак» только по большому недоразумению, повторю, не выиграл Кубок, а второе место ускользнуло лишь в последнем туре. Вряд ли мертвая с точки зрения силовой подготовки (а я отвечал именно за нее) команда могла бы до конца бороться на двух фронтах.

— Давайте пройдемся по отдельным спартаковцам. Кто и почему запомнился вам больше всего?

— В первую очередь, конечно, назову Джикию. Это отменный футболист и классный парень, профессионал высшей пробы. Рад, что Георгий до сих пор на первых ролях — как в «Спартаке», так и в сборной России. У защитника характер настоящего бойца, на него всегда можно положиться.

Джорджо д'Урбано. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Помню, что Каррера очень хвалил тогда Романа Зобнина — как в российских СМИ, так и в итальянских. Что потом случилось с хавбеком?

— Не знаю, как сейчас выглядит Зобнин, но в том составе Роман был звездой. Массимо очень его ценил и отмечал, это правда. И я тоже могу сказать о нем только хорошее: универсальный футболист, выносливый боец. На тот момент он по всем параметрам казался игроком, который мог бы достойно смотреться и в более сильном чемпионате.

— Вы как-то говорили мне, что считали Илью Кутепова самым атлетичным человеком в том «Спартаке». Не удивлены, что теперь защитника отпускают в статусе свободного агента?

— Подтверждаю, что физические данные у Кутепова незаурядные. Мне казалось, что Илья способен стать твердым игроком основы в сборной России, не говоря уже про клуб. Что и почему с ним произошло дальше — вопрос, наверное, к самому Кутепову.

— В том составе появился голкипер Александр Максименко, подбирались к основе Зелимхан Бакаев и Николай Рассказов. Что скажете о них?

— Прогресс Максименко — большая заслуга нашего тогдашнего тренера голкиперов Джанлуки Риомми. Ну и Массимо не прогадал, рискнув продвинуть молодого парня. Разумеется, и сам Александр — большой молодец!

Рассказов только-только подходил к первой команде. Николай казался мне скромным и не очень общительным. Впрочем, возможно, та его скованность была вызвана тем, что парень еще не привык к взрослому футболу. В работе к Рассказову не возникало претензий — он очень ответственный.

Бакаева запомнил талантливым и многообещающим хавбеком, в котором чувствуется стержень. При этом держался Зелимхан достаточно обособленно и казался мне сдержанным в общении человеком.

— Тогда Бакаев только начинал, а сейчас сменил «Спартака» на «Зенит» в роли свободного агента, но в статусе одной из главных российских звезд РПЛ. Что скажете об этом?

— В сегодняшнем футболе все изменилось, так что переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет. В Италии подобное тоже случается. Достаточно упомянуть аргентинца Дибалу, который покинул «Ювентус» по окончании контракта и ведет переговоры с непримиримым соперником бьянконери — «Интером». Так что точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените».

Георгий Тигиев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Понимаю реакцию на решение о Суперкубке. Но надо доказать свою силу»

— Кто из россиян того состава «Спартака» казался вам поначалу перспективным, а в итоге не раскрылся?

— Дайте подумать... (После паузы.) Наверное, Тигиев. Данные у него очень хорошие, но, к сожалению, по нефутбольным причинам совсем не удалось себя реализовать.

— В той вашей команде Марио Пашалич не был лидером, но теперь это заметная фигура в серии А. Почему так?

— Марио — большой профессионал с ценными игровыми качествами. И сразу стало понятно, что у него серьезное будущее. Собственно, Пашалич и тогда уже был в порядке, заслуживая большего, а попал к нам в аренду только благодаря личным отношениям Карреры с Антонио Конте, тренировавшим в тот момент «Челси». Так что меня не удивляет прогресс полузащитника в «Аталанте».

— «Спартак» Карреры со «Спартаком» Ваноли связывает Квинси Промес: при Массимо голландец забил в матче за Суперкубок с «Локомотивом», при Паоло — сейчас в финале Кубка...

— Конечно, Промес был одним из ведущих футболистов нашей команды — действовал ярко, наколотил кучу голов. Это классный исполнитель, что Квинси по-прежнему подтверждает.

— Пять лет назад красно-белые взяли Суперкубок в игре с «Локомотивом» в Черкизове. Сейчас москвичам предстоит встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, что вызвало крайне негативную реакцию у боссов и болельщиков «Спартака». Что думаете об этой истории?

— В каждой стране свои правила, и не знаю, каковы они сейчас в российском футболе. На мой взгляд, проведение Суперкубка смотрелось бы логично на главном стадионе России, то есть в «Лужниках». И это, наверное, следовало обговорить за несколько месяцев до события — тогда ни у кого не возникло бы никаких вопросов.

То же самое касается любого другого города, будь то Петербург или Казань: если определяешь арену заранее, то потом нет и нареканий. Ну а в нынешней ситуации я вполне могу понять негативную реакцию «Спартака». Другое дело, что в любом случае надо выходить на поле и доказывать свою силу. В том числе вопреки обстоятельствам.