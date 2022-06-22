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Сегодня, 09:30

Кофрие заявил, что останется в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максимилиано Кофрие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максимилиано Кофрие.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что может покинуть клуб.

«Информация о том, что я могу покинуть «Спартак»? Это неправда. Я останусь в команде», — сказал Кофрие «СЭ».

По информации «СЭ», красно-белые могут продать 25-летнего бельгийского футболиста, если получат достойное предложение о покупке.

Кофрие перешел в «Спартак» летом 2021 года из бельгийского «Сент-Труйдена». В минувшем сезоне он провел 24 матча за красно-белых и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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