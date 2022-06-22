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Экс-тренер «Спартака» д'Урбано об уходе Ваноли: «Для меня это стало неожиданностью»

Экс-тренер «Спартака» д'Урбано назвал неожиданностью уход Ваноли из клуба
Георгий Кудинов
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Бывший тренер по физподготовке «Спартака» Джорджо д'Урбано прокомментировал уход Паоло Ваноли и его тренерского штаба из московского клуба.

— Вы провели с красно-белыми всего один сезон, но продолжаете следить за ними до сих пор, не так ли?

— Именно. И не только интересуюсь результатами, но болею за команду в вашем футболе. Рад, что «Спартак» недавно взял Кубок страны. С удовольствием поздравил своего коллегу Джампьеро Ашенци, одного из ассистентов Паоло Ваноли.

— Где вы пересекались?

— Нигде — мы даже никогда не виделись. Но перед тем как переехать в Москву, Джампьеро звонил два-три раза: спрашивал про клуб и город, а я с радостью поделился информацией. Было видно, что человек едет в «Спартак» с большим энтузиазмом.

— Ашенци ушел — как и остальные тренеры-итальянцы во главе с Ваноли. Вы знаете, почему так произошло?

— Если честно, для меня это стало неожиданностью. После победы в Кубке Ашенци поблагодарил за поздравления, и мне казалось, что он всем доволен и хочет продолжить работу. С Ваноли я не знаком, а в Италии про его уход не писали ничего, кроме сухой информации о расставании со «Спартаком».

Лезть в душу к людям не мой подход, поэтому не стал пытаться связываться с тем же Ашенци. Мне попадались видео и фото, на которых Ваноли искренне радовался после финала. По реакции тренера могло показаться, что Паоло органично вписался в реалии российского клуба. Ну а что произошло дальше, для меня загадка. Сложно понять со стороны, что там на самом деле случилось.

В любом случае для Ваноли и его помощников выигрыш Кубка — успех. Я искренне рад, что итальянские коллеги сделали то, что нам не удалось весной 2018 года. То поражение в полуфинале от «Тосно» до сих пор сидит во мне занозой. Уже четыре года прошло, но до сих пор не могу понять, как мы тогда умудрились не взять кубковый трофей, ведь в решающей встрече нам противостояла бы команда из первого дивизиона (курский «Авангард». — Прим. Г. К.).

— Поясните.

— «Спартак» был просто обязан выиграть тот злосчастный матч у «Тосно»! И вели 1:0, и создавали моменты, чтобы увеличить счет. В концовке основного времени пропустили дурацкий гол, но ведь в дополнительное время опять могли забить! А потом случилась серия пенальти, где ошибся Фернандо, настоящий мастер стандартных положений, а решающий промах совершил самый опытный русский игрок (Денис Глушаков. — Прим. Г. К.). Очень обидно! Думаю, что психологически то поражение настолько надломило коллектив, что именно поэтому упустили в последнем туре и второе место в чемпионате.

Джорджо д'Урбано.Бывший тренер «Спартака» д'Урбано: «В переходе Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального»

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ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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