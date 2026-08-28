Ещенко предлагал Боккетти работать в России: «Говорил ему: «Иди в Первую лигу»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» высказался о возможной работе Сальваторе Боккетти тренером в России.

«Я ему говорил: «Иди в Первую лигу, там работай». Тем более он русский язык знает. Он ответил: «Я открыт для предложений». Я вижу его тренером в России. Он здесь столько лет отыграл, его тут знают и любят. Даже во Вторую лигу можно идти под задачу выхода в ФНЛ. Почему бы нет?» — сказал Ещенко «СЭ».

Боккетти начал тренерскую карьеру в 2021 году в системе «Вероны». В октябре 2022 года итальянец возглавил основную команду клуба, позднее работал в тренерском штабе. С декабря 2024-го по февраль 2025-го Боккетти был главным тренером «Монцы». В сезоне-2025/26 специалист возглавлял «Аталанту» U23.