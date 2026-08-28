«Акрон» — ЦСКА: Беншимол вывел хозяев вперед

«Акрон» вышел вперед в матче против ЦСКА в 6-м туре РПЛ — 2:1.

На 66-й минуте забил Беншимол. Ранее футболист сборной Кабо-Верде отметился результативной передачей в первом тайме.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.