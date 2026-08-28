Кисляк заявил, что получил сильный ушиб в матче с «Акроном»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о состоянии здоровья после матча 6-го тура РПЛ с «Акроном» (2:2).

На 15-й минуте встречи Кисляк получил повреждение и был заменен.

«Наверное, как и вы, я огорчен результатом. Что касается моего здоровья, спасибо большое вам за поддержку, за теплые слова. Я все это вижу. Предварительно — сильный ушиб. Надеюсь, в скором времени буду в строю», — сказал Кисляк в видео, опубликованном в личном Telegram-канале.

Ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что у игрока предварительно диагностирован ушиб крестцово-подвздошного сустава.

ЦСКА набрал 12 очков в 6 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 5 сентября армейцы на выезде сыграют против «Зенита».