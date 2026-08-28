Гришин назвал плачевной ничью ЦСКА с «Акроном»: «По уровню состава армейцы намного сильнее»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью команды в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Результат для ЦСКА неудовлетворительный. У «Акрона» серьезные проблемы с составом, они находятся в зоне вылета. Думал, что армейцы возьмут три очка. Фактически, после 20-й минуты игра была равной, хотя по уровню состава ЦСКА намного сильнее. Результат плачевный. У команды на старте сезона был легкий календарь с соперниками из нижней части таблицы, так еще пять матчей из шести проходили дома. Но не надо посыпать голову пеплом. ЦСКА нужно собраться перед встречами с топ-клубами РПЛ», — сказал Гришин «СЭ».

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы 5 сентября сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.