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Александр Гришин прокомментировал ничью ЦСКА с Акроном в матче 6-го тура РПЛ

Гришин назвал плачевной ничью ЦСКА с «Акроном»: «По уровню состава армейцы намного сильнее»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью команды в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Результат для ЦСКА неудовлетворительный. У «Акрона» серьезные проблемы с составом, они находятся в зоне вылета. Думал, что армейцы возьмут три очка. Фактически, после 20-й минуты игра была равной, хотя по уровню состава ЦСКА намного сильнее. Результат плачевный. У команды на старте сезона был легкий календарь с соперниками из нижней части таблицы, так еще пять матчей из шести проходили дома. Но не надо посыпать голову пеплом. ЦСКА нужно собраться перед встречами с топ-клубами РПЛ», — сказал Гришин «СЭ».

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы 5 сентября сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

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ФК Акрон
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Александр Гришин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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