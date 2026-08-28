«Акрон» — ЦСКА: Козлова обратно заменили во втором тайме

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сделал обратную замену в матче против «Акрона» в 6-м туре РПЛ.

На 74-й минуте поле покинул Данила Козлов. Полузащитник в первом тайме заменил Матвея Кисляка, который получил повреждение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.