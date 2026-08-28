«Акрон» — ЦСКА: Кисляк, Матеус Алвес и Лусиано сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и ЦСКА в 6-м туре РПЛ.
Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.
«Акрон»: Гудиев, Роча, Эсковаль, Витор, Попенков, Лончар, Бистрович, Марадишвили, Бардыбахин, Беншимол, Дуду.
Запасные: Волочай, Тереховский, Хаметов, Ведерников, Холодов, Макеев, Дмитриев, Платон, Базилевский, Хосонов.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Матеус Алвес, Попович, Лусиано.
Запасные: Бориско, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Пономарчук, Мусаев, Фиров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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