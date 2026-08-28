«Акрон» — ЦСКА: Кисляк, Матеус Алвес и Лусиано сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и ЦСКА в 6-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Эсковаль, Витор, Попенков, Лончар, Бистрович, Марадишвили, Бардыбахин, Беншимол, Дуду.

Запасные: Волочай, Тереховский, Хаметов, Ведерников, Холодов, Макеев, Дмитриев, Платон, Базилевский, Хосонов.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Матеус Алвес, Попович, Лусиано.

Запасные: Бориско, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Пономарчук, Мусаев, Фиров.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.