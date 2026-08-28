Игдисамов о ничьей ЦСКА с «Акроном»: «С уходом Кисляка потеряли контроль в середине и упустили нити игры»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча против «Акрона» (2:2) в 6-м туре РПЛ.

«К сожалению, после ухода Кисляка мы потеряли контроль в середине, долго находили игровые связи. Я думаю, что с потерей Матвея мы немножко упустили нити игры.

Ничья с оттенком негатива? Да, так и есть. Потеряли очки сегодня. Хотелось бы, конечно, выиграть. Но что есть, то есть.

Что помешало выиграть? Потеря Кисляка. Долго приходили в себя после его замены и пропущенногого гола, допустили ошибку в своей штрафной, не реализовали момент у чужих ворот — вкупе все это привело к такому результату», — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в РПЛ. В следующем туре армейцы 5 сентября сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.