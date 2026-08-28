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Игдисамов о ничьей ЦСКА с «Акроном»: «С уходом Кисляка потеряли контроль в середине и упустили нити игры»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча против «Акрона» (2:2) в 6-м туре РПЛ.

«К сожалению, после ухода Кисляка мы потеряли контроль в середине, долго находили игровые связи. Я думаю, что с потерей Матвея мы немножко упустили нити игры.

Ничья с оттенком негатива? Да, так и есть. Потеряли очки сегодня. Хотелось бы, конечно, выиграть. Но что есть, то есть.

Что помешало выиграть? Потеря Кисляка. Долго приходили в себя после его замены и пропущенногого гола, допустили ошибку в своей штрафной, не реализовали момент у чужих ворот — вкупе все это привело к такому результату», — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в РПЛ. В следующем туре армейцы 5 сентября сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

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Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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