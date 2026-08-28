В ЦСКА назвали предварительный диагноз Кисляка после травмы в матче с «Акроном»
Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о характере травмы полузащитника армейцев Матвея Кисляка.
28 августа Кисляк получил повреждение в игре против «Акрона» (2:2) в 6-м туре РПЛ. 21-летнего хавбека заменили в первом тайме.
— У Кисляка предварительно ушиб крестцово-подвздошного сустава. Завтра все будет понятно, — приводит слова Безуглова matchtv.ru.
В этом сезоне Кисляк провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
ЦСКА с 12 очками занимает третье место в РПЛ. В следующем туре армейцы 5 сентября сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Источник: matchtv.ru
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|29.08
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