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В ЦСКА назвали предварительный диагноз Матвея Кисляка после травмы в матче с Акроном в 6 туре РПЛ

В ЦСКА назвали предварительный диагноз Кисляка после травмы в матче с «Акроном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о характере травмы полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

28 августа Кисляк получил повреждение в игре против «Акрона» (2:2) в 6-м туре РПЛ. 21-летнего хавбека заменили в первом тайме.

— У Кисляка предварительно ушиб крестцово-подвздошного сустава. Завтра все будет понятно, — приводит слова Безуглова matchtv.ru.

В этом сезоне Кисляк провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в РПЛ. В следующем туре армейцы 5 сентября сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Источник: matchtv.ru
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Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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