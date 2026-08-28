«Акрон» — ЦСКА: хозяева сравняли счет

«Акрон» отыгрался в матче против ЦСКА в 6-м туре РПЛ — 1:1.

На 23-й минуте забил Йомар Роча.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.