«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 29 августа, «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в шестом туре премьер-лиги. «Быки» остаются единственной командой чемпионата без очковых потерь — пять побед в пяти матчах. При этом у краснодарцев лишь четыре пропущенных мяча, что делает их оборону одной из лучших в лиге.

У «Ростова» пока лишь одна победа — выездная над «Родиной» (4:2). В пяти турах дончане пропустили девять мячей — это один из трех худших показателей в РПЛ. Больше пропустили только «Акрон» (13) и «Родина» (14).

Кроме текущей формы у «Краснодара» преимущество перед «Ростовом» по очным матчам. Из четырех последних встреч в чемпионате «быки» выиграли три при одной ничьей. «СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Ростов». Присоединяйтесь!