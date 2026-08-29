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Сегодня, 01:25
«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 6-го тура чемпионата России.
«Краснодар» — «Ростов»: потери
У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов. Ростовчанам по состоянию здоровья не поможет защитник Дмитрий Чистяков.
«Краснодар» — «Ростов»: личные встречи
«Быки» не проигрывают ростовчанам почти два с половиной года. 8 марта 2024-го дончане победили дома в РПЛ со счетом 2:1, после чего команды сыграли в чемпионате четыре раза. У «Краснодара» три победы (2:0, 1:0 и 2:1) при одной ничьей (0:0).
«Ростов»: форма на старте чемпионата
Команда Джонатана Альбы пока одержала лишь одну победу, но нужно учесть, что четыре игры она провела в гостях. На выезде «Ростов» проиграл «Оренбургу» (1:2) и «Ахмату» (1:4), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и победил «Родину» (4:2). Дома ростовчане сыграли вничью с «Рубином» (1:1).
«Краснодар»: форма на старте чемпионата
Команда Мурада Мусаева является единственной, которая на старте РПЛ не понесла очковых потерь. У «быков» пять побед в пяти турах. Дома «Краснодар» победил «Факел» (3:2) и «Ахмат» (1:0), а на выезде — «Рубин» (3:1), «Спартак» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (1:0).
Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов»
Игру «Краснодара» и «Ростова» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Ростов»
Матч команд Мурада Мусаева и Джонатана Альбы состоится в субботу, 29 августа, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
В субботу, 29 августа, «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в шестом туре премьер-лиги. «Быки» остаются единственной командой чемпионата без очковых потерь — пять побед в пяти матчах. При этом у краснодарцев лишь четыре пропущенных мяча, что делает их оборону одной из лучших в лиге.
У «Ростова» пока лишь одна победа — выездная над «Родиной» (4:2). В пяти турах дончане пропустили девять мячей — это один из трех худших показателей в РПЛ. Больше пропустили только «Акрон» (13) и «Родина» (14).
Кроме текущей формы у «Краснодара» преимущество перед «Ростовом» по очным матчам. Из четырех последних встреч в чемпионате «быки» выиграли три при одной ничьей. «СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Ростов». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0