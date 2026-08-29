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Сегодня, 01:25

«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 6-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
2:25

«Краснодар» — «Ростов»: потери

У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов. Ростовчанам по состоянию здоровья не поможет защитник Дмитрий Чистяков.

2:15

«Краснодар» — «Ростов»: личные встречи

«Быки» не проигрывают ростовчанам почти два с половиной года. 8 марта 2024-го дончане победили дома в РПЛ со счетом 2:1, после чего команды сыграли в чемпионате четыре раза. У «Краснодара» три победы (2:0, 1:0 и 2:1) при одной ничьей (0:0).

2:05

«Ростов»: форма на старте чемпионата

Команда Джонатана Альбы пока одержала лишь одну победу, но нужно учесть, что четыре игры она провела в гостях. На выезде «Ростов» проиграл «Оренбургу» (1:2) и «Ахмату» (1:4), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и победил «Родину» (4:2). Дома ростовчане сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

1:55

«Краснодар»: форма на старте чемпионата

Команда Мурада Мусаева является единственной, которая на старте РПЛ не понесла очковых потерь. У «быков» пять побед в пяти турах. Дома «Краснодар» победил «Факел» (3:2) и «Ахмат» (1:0), а на выезде — «Рубин» (3:1), «Спартак» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (1:0).

1:45

Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов»

Игру «Краснодара» и «Ростова» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

1:35

Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Ростов»

Матч команд Мурада Мусаева и Джонатана Альбы состоится в субботу, 29 августа, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

1:25

В субботу, 29 августа, «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в шестом туре премьер-лиги. «Быки» остаются единственной командой чемпионата без очковых потерь — пять побед в пяти матчах. При этом у краснодарцев лишь четыре пропущенных мяча, что делает их оборону одной из лучших в лиге.

У «Ростова» пока лишь одна победа — выездная над «Родиной» (4:2). В пяти турах дончане пропустили девять мячей — это один из трех худших показателей в РПЛ. Больше пропустили только «Акрон» (13) и «Родина» (14).

Кроме текущей формы у «Краснодара» преимущество перед «Ростовом» по очным матчам. Из четырех последних встреч в чемпионате «быки» выиграли три при одной ничьей. «СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Ростов». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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7 тур
8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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