«Акрон» — ЦСКА: Лусиано вывел армейцев вперед

ЦСКА открыл счет в матче против «Акрона» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На 13-й минуте с передачи Кирилла Глебова отличился форвард армейцев Лусиано.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.