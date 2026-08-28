ЦСКА потерял Кисляка и из-за кошмарных ошибок едва не проиграл «Акрону». Армейцев спас чудо-гол Кармо
Всего за десять дней до матча в Самаре «Акрон» обыграл ЦСКА в столице в кубковом турнире. Но, во-первых, составы в тот день были экспериментальными. А во-вторых, та победа к повторной встрече так и оставалась для тольяттинцев единственной в нынешнем сезоне. В РПЛ же дела у Срджана Благоевича выглядели печально: всего два очка после пяти туров, место на дне таблицы и полная беспомощность в самарском дерби с «Крыльями Советов» (0:3).
ЦСКА же, напротив, выдал довольно бодрую игру с «Локомотивом» и в пятницу сразу забрал инициативу в свои руки. Забивать армейцы могли после корнера, который завершился ударом Жоао Виктора, но Гудиев выручил хозяев. А вот в следующей острой атаке шансов у вратаря не было, и это — персональная заслуга Глебова. Кирилл умчался по флангу, легко разобрался с Бардыбахиным и вырезал идеальный пас в площадь ворот на Лусиано Гонду. Не отличавшийся на протяжении одиннадцати официальных матчей аргентинец забил во втором туре подряд, а сама атака смотрелась так же стильно, как новый комплект формы ЦСКА с нанесенными на него логотипами за всю историю клуба.
Идеальное начало в исполнении гостей, однако все стало меняться не в лучшую для них сторону после травмы Кисляка, который в центре поля серьезно пострадал после фола Лончара и не смог продолжить игру.
А спустя несколько минут «Акрон» отыгрался в первой же толковой атаке, получив шанс буквально на ровном месте. Красно-синим дорого обошлась потеря Облякова недалеко от собственной штрафной, после чего попытка Беншимола развернуть защитника финтом закончилась отскоком точно на ногу сравнявшему счет Роче.
А после первого гола боливийца в России игра выровнялась. Ни о каком преимуществе ЦСКА говорить уже не приходилось, и единственное, что заслужило внимания в оставшееся до перерыва время, — остановленная Гудиевым попытка исполнявшего штрафной Облякова закрутить мяч в ворота с острейшего угла. Очевидно, что гостям нужно было что-то менять, а ресурсы после тяжелых травм Мойзеса и Баринова у них не самые большие. В итоге Игдисамов предпочел в перерыве никого не менять. Но, само собой, коррективы были внесены, и красно-синие заиграли быстрее.
Скорость добавила гостевым атакам огня, как в случае с сильным прострелом Кругового. Только по остроте перспективные подходы ЦСКА явно уступали двум моментам с участием Беншимола. В первом случае он сумел уйти от Данилова, но активность Кругового сбила форварду прицел, и мяч прошел над перекладиной. Во втором ошибку на фланге допустил Жоао Виктор, и Торопу пришлось ногами останавливать удар неугомонного Беншимола с острого угла. И только после этого штаб гостей снял с игры совсем незаметного Поповича, поменяв его на Энрике Кармо.
От бразильца ждали креатива и творческих ходов, а, как показал «Акрон», для успеха иногда нужно что-то более простое — вроде настырности и хорошей спортивной злости. Впрочем, и без новых армейских ошибок не обошлось. Данилов неудачно вынес мяч после фланговой передачи, Матеус Алвес растерялся под давлением Лончара, а капитан волжан после отбора проявил максимум хладнокровия — выдержал паузу и выкатил мяч расстрелявшему ворота Беншимолу. Если учесть, что с паса форварда все и началось, можно сказать, африканец во втором тайме был везде.
Так все перевернулось с ног на голову, и нельзя сказать, что это было нелогично. Почти полчаса второго тайма «Акрон» выглядел лучше, однако цифры 2:1 на табло прилично встряхнули ЦСКА. Армейцы изменили схему, добавив в атаку Мусаева, и в какой-то момент вдавили соперника в штрафную. А так как пара нападающих стягивала на себя внимание защитников, чуть больше свободы получил Кармо. Этого оказалось достаточно для того, чтобы исполнить классический номер инвертированного вингера и вогнать мяч в верхний угол после смещения в центр.
Настоящий шедевр, за которым могло последовать продолжение. Однако атака Глебова с нескольких метров была заблокирована Пауло Витором, а ближе к финальному свистку хозяев спас Гудиев. Ему удалось остановить удар Лусиано, вырвавшегося на хорошую позицию благодаря скидке Мусаева. Итог — горячая с точки зрения эмоций ничья, которая никого не устроила в плане результата, но продемонстрировала наличие характера как у армейцев, так и у тольяттинцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0