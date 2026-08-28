ЦСКА потерял Кисляка и из-за кошмарных ошибок едва не проиграл «Акрону». Армейцев спас чудо-гол Кармо

Горячая ничья на берегах Волги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Всего за десять дней до матча в Самаре «Акрон» обыграл ЦСКА в столице в кубковом турнире. Но, во-первых, составы в тот день были экспериментальными. А во-вторых, та победа к повторной встрече так и оставалась для тольяттинцев единственной в нынешнем сезоне. В РПЛ же дела у Срджана Благоевича выглядели печально: всего два очка после пяти туров, место на дне таблицы и полная беспомощность в самарском дерби с «Крыльями Советов» (0:3).

ЦСКА же, напротив, выдал довольно бодрую игру с «Локомотивом» и в пятницу сразу забрал инициативу в свои руки. Забивать армейцы могли после корнера, который завершился ударом Жоао Виктора, но Гудиев выручил хозяев. А вот в следующей острой атаке шансов у вратаря не было, и это — персональная заслуга Глебова. Кирилл умчался по флангу, легко разобрался с Бардыбахиным и вырезал идеальный пас в площадь ворот на Лусиано Гонду. Не отличавшийся на протяжении одиннадцати официальных матчей аргентинец забил во втором туре подряд, а сама атака смотрелась так же стильно, как новый комплект формы ЦСКА с нанесенными на него логотипами за всю историю клуба.

Идеальное начало в исполнении гостей, однако все стало меняться не в лучшую для них сторону после травмы Кисляка, который в центре поля серьезно пострадал после фола Лончара и не смог продолжить игру.

А спустя несколько минут «Акрон» отыгрался в первой же толковой атаке, получив шанс буквально на ровном месте. Красно-синим дорого обошлась потеря Облякова недалеко от собственной штрафной, после чего попытка Беншимола развернуть защитника финтом закончилась отскоком точно на ногу сравнявшему счет Роче.

А после первого гола боливийца в России игра выровнялась. Ни о каком преимуществе ЦСКА говорить уже не приходилось, и единственное, что заслужило внимания в оставшееся до перерыва время, — остановленная Гудиевым попытка исполнявшего штрафной Облякова закрутить мяч в ворота с острейшего угла. Очевидно, что гостям нужно было что-то менять, а ресурсы после тяжелых травм Мойзеса и Баринова у них не самые большие. В итоге Игдисамов предпочел в перерыве никого не менять. Но, само собой, коррективы были внесены, и красно-синие заиграли быстрее.

Скорость добавила гостевым атакам огня, как в случае с сильным прострелом Кругового. Только по остроте перспективные подходы ЦСКА явно уступали двум моментам с участием Беншимола. В первом случае он сумел уйти от Данилова, но активность Кругового сбила форварду прицел, и мяч прошел над перекладиной. Во втором ошибку на фланге допустил Жоао Виктор, и Торопу пришлось ногами останавливать удар неугомонного Беншимола с острого угла. И только после этого штаб гостей снял с игры совсем незаметного Поповича, поменяв его на Энрике Кармо.

От бразильца ждали креатива и творческих ходов, а, как показал «Акрон», для успеха иногда нужно что-то более простое — вроде настырности и хорошей спортивной злости. Впрочем, и без новых армейских ошибок не обошлось. Данилов неудачно вынес мяч после фланговой передачи, Матеус Алвес растерялся под давлением Лончара, а капитан волжан после отбора проявил максимум хладнокровия — выдержал паузу и выкатил мяч расстрелявшему ворота Беншимолу. Если учесть, что с паса форварда все и началось, можно сказать, африканец во втором тайме был везде.

Так все перевернулось с ног на голову, и нельзя сказать, что это было нелогично. Почти полчаса второго тайма «Акрон» выглядел лучше, однако цифры 2:1 на табло прилично встряхнули ЦСКА. Армейцы изменили схему, добавив в атаку Мусаева, и в какой-то момент вдавили соперника в штрафную. А так как пара нападающих стягивала на себя внимание защитников, чуть больше свободы получил Кармо. Этого оказалось достаточно для того, чтобы исполнить классический номер инвертированного вингера и вогнать мяч в верхний угол после смещения в центр.

Настоящий шедевр, за которым могло последовать продолжение. Однако атака Глебова с нескольких метров была заблокирована Пауло Витором, а ближе к финальному свистку хозяев спас Гудиев. Ему удалось остановить удар Лусиано, вырвавшегося на хорошую позицию благодаря скидке Мусаева. Итог — горячая с точки зрения эмоций ничья, которая никого не устроила в плане результата, но продемонстрировала наличие характера как у армейцев, так и у тольяттинцев.