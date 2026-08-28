«Акрон» — ЦСКА: Кисляк получил травму в первом тайме, его заменил Козлов

ЦСКА сделал вынужденную замену в первом тайме матча против «Акрона» в 6-м туре РПЛ.

На 20-й минуте Матвея Кисляка заменил Данила Козлов. 21-летний хавбек получил повреждение после фола полузащитника тольяттинцев Стефана Лончара в центре поля.

Матвей Кисляк получил травму в матче ЦСКА с «Акроном». Фото Скриншот трансляции

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.