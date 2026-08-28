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Акрон — ЦСКА: Кисляк получил травму и покинул поле в первом тайме 28 августа 2026

«Акрон» — ЦСКА: Кисляк получил травму в первом тайме, его заменил Козлов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Кисляк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА сделал вынужденную замену в первом тайме матча против «Акрона» в 6-м туре РПЛ.

На 20-й минуте Матвея Кисляка заменил Данила Козлов. 21-летний хавбек получил повреждение после фола полузащитника тольяттинцев Стефана Лончара в центре поля.

Матвей Кисляк получил травму в матче ЦСКА с «Акроном».
Фото Скриншот трансляции

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ 28&nbsp;августа.«Акрон» — ЦСКА: Лусиано забил в пустые и открыл счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
ЦСКА

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Данила Козлов (ЦСКА)
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Зенит

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Юрий Горшков

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 2
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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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Ахмат

 3 1 0
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