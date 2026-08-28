ЦСКА не сумел обыграть «Акрон» в первом матче 6-го тура РПЛ

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 13-й минуте открыл форвард армейцев Лусиано. Спустя 10 минут тольяттинцы отыгрались благодаря голу Йомара Рочи.

На 66-й минуте тольяттинцы вышли вперед, отличился Беншимол. Через 11 минут гости сравняли счет — ударом из-за штрафной забил Энрике Кармо.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк получил травму и не сумел продолжить матч.

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в РПЛ. Команда Дмитрия Игдисамова все еще не потерпела ни одного поражения в этом розыгрыше чемпионата России. «Акрон» (3 очка) поднялся с последней строчки на 15-ю позицию в турнирной таблице, обойдя «Факел».

В следующем туре ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита». Матч пройдет 5 сентября. «Акрон» 6 сентября в гостях встретится с «Оренбургом».