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Акрон — ЦСКА: счет и результат матча 6 тура РПЛ 28 августа 2026

ЦСКА не сумел обыграть «Акрон» в первом матче 6-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Акрон»

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 13-й минуте открыл форвард армейцев Лусиано. Спустя 10 минут тольяттинцы отыгрались благодаря голу Йомара Рочи.

На 66-й минуте тольяттинцы вышли вперед, отличился Беншимол. Через 11 минут гости сравняли счет — ударом из-за штрафной забил Энрике Кармо.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк получил травму и не сумел продолжить матч.

ЦСКА с 12 очками занимает третье место в РПЛ. Команда Дмитрия Игдисамова все еще не потерпела ни одного поражения в этом розыгрыше чемпионата России. «Акрон» (3 очка) поднялся с последней строчки на 15-ю позицию в турнирной таблице, обойдя «Факел».

В следующем туре ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита». Матч пройдет 5 сентября. «Акрон» 6 сентября в гостях встретится с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:2
ЦСКА

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Зенит

 5
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Зенит

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П
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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

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 4 1 1
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