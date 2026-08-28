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28 августа, 19:55
«Акрон» сыграл вничью с ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 6-го тура чемпионата России.
В следующем туре ЦСКА 5 сентября в гостях сыграет с «Зенитом», а «Акрон» 6 сентября на выезде встретится с «Оренбургом».
ЦСКА по-прежнему не знает поражений в чемпионате, набрал 12 очков и догнал идущий вторым «Спартак», у которого матч в запасе. У «Акрона» по-прежнему нет побед, у тольяттинцев стало три очка, они покинули последне место.
ЦСКА в Самаре не смог обыграть «Акрон»
90+5-я минута. Вот и все! Матч в Самаре окончен! ЦСКА в гостевом матче шестого тура РПЛ сыграл вничью с «Акроном» — 2:2. У гостей забили Лусиано Гонду и Энрике Кармо, у хозяев — Йомар Роча и Жилсон Беншимол. При этом в первом тайме, при счете 1:0 в свою пользу, ЦСКА из-за травмы потерял своего лидера Матвея Кисляка. На качестве футбола гостей это отразилось самым негативным образом. «Акрон» заслужил ничью.
90+4-я минута. Кармо не удался обыгрыш накоротке. Пытался он выйти на ударную позицию.
90+2-я минута. По замысловатой траектории летел мяч после подачи Дмитриева — никто не добрался.
90+1-я минута. Лишь четыре минуты добавлено ко второму тайму. Но время на гол есть.
89-я минута. Касание руки зафиксировано у Облякова в атаке. Сейчас пойдет компенсированное время.
88-я минута. Неожиданно Лусиано вывалился на рандеву с Гудиевым — вратарь потащил. Не самый лучший удар аргентинца — над ушами вратаря. Нужно было выцеливать в угол.
87-я минута. Казалось, что после гола Кармо ЦСКА будет изрядно давить, но нет. Сейчас игровой перевес у хозяев.
84-я минута. Данилов и Беншимол сошлись в воздушной дуэли. Небольшая пауза, но помощь медиков не потребуется.
83-я минута. Хосонов вышел на поле вместо Бистровича. Замена на укрепление центра поля.
79-я минута. Пауло Витор принял на себя мяч после удара в упор Глебова. Угловой будет.
78-я минута. И хозяева сходу устремляются в атаку. Тут же Благоевич успокаивает команду: результат на табло-то положительный.
Кармо сравнял счет в матче ЦСКА с «Акроном»
77-я минута. ГОООЛ! 2:2. Кармо взял игру на себя. Отменный дальний удар с левой удался бразильцу. Где он раньше был?!
76-я минута. Падение Алвеса в штрафонй площади хозяев — Лончар чисто поставил корпус.
74-я минута. Козлов заменен. На поле появился Абдулкадыров. Также Мусаев заменил Гайича.
73-я минута. Эсковаль получил желтую карточку за срыв контратаки. Глебову досталось.
71-я минута. Замена в составе хозяев. Марадишвили заменен. На поле вышел Дмитриев.
69-я минута. Попытка Козлова сделать обостряющий пас — защита хозяев это прочитала и мяч перехватила.
67-я минута. Безобразная игра обороны ЦСКА в предыдущем эпизоде — в какой-то момент защитники встали и смотрели, как Лончар и Беншимол решают момент.
Беншимол вывел «Акрон» вперед в матче ЦСКА
66-я минута. ГОООЛ! 2:1. Беншимол протащил мяч по левой бровке, показав отличную скорость, потом отдышался и прострелил. Данилов ошибся, Алвес ошибся, мяч оказался у Лончара, который отдал пас под удар тому же Беншимолу.
65-я минута. Матеус Алвес хорош в отборе — без мяча остался Дуду. Но это происходит на половине поля ЦСКА.
64-я минута. Заброс справа от Дуду на Беншимола — армейцы сняли воздух на подступах штрафной.
63-я минута. Кармо оказался на газоне после толчка Попенкова. И здесь без карточки.
62-я минута. Лончар на своей половине поля едва не подарил мяч Глебову. Кирилл с досады потом сфолил.
61-я минута. Желтую карточку получил кто-то из тренерского штаба тольяттинцев. Эмоции кипят на скамейке.
60-я минута. Выстояли армейцы после стандарта хозяев. Сейчас будет замена: Кармо вместо Поповича.
58-я минута. Обляков отработал в обороне и выбил мяч за боковую после прострела Беншимола.
56-я минута. Тороп оставил ЦСКА в игре. Это Жоао Виктор подарил мяч Беншимолу, который не сумел забить в домик Торопу.
55-я минута. Марадишвили на чужой половине поля принял на бедро Жоао Виктора. Карточки нет.
54-я минута. Тороп своевременно совершил рывок и опередил на мяче Беншимола, который неплохо открывался под пас Дуду.
52-я минута. Шанс был у Беншимола. Он выбежал почти на рандеву с Торопом — некоторое сопротивление оказывал Обляков. Возможно, это помогло ЦСКА — Беншимол пробил выше ворот.
51-я минута. Удар Кругового после оригинального розыгрыша стандарта — тольяттинцы заблокировали.
50-я минута. Глебов заработал для ЦСКА право на опасный стандарт — фол около угла штрафной.
49-я минута. Тороп едва не организовал привоз на свои ворота — неловкая игра левой ногой завершилась без последствий.
48-я минута. Неплохую темповую атаку развивали хозяева по всей ширине поля — Дуду не удалось сохранить мяч в поле.
47-я минута. Лусиано вынужден отрабатывать в центре поля, чтобы там зацепиться за мяч. Сейчас на Гонду сфолили.
«Акрон» и ЦСКА в первом тайме обменялись голами
45+3-я минута. 1:1 — итог первой половины встречи. ЦСКА бодро начал, забил быстрый гол стараниями Лусиано Гонду, а потом травму получил Матвей Кисляк. После его замены красно-синие сбавили в активности и пропустили — отличился Йомар Роча.
45+1-я минута. Армейцы зацепились за мяч на чужой половине поля. Но подобраться к штрафной не удается.
45-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму. Казалось, что паузы были куда дольше.
42-я минута. Марадишвили шведой вырезал мяч на Беншимола, но тому выиграть забег у защитников не удалось.
41-я минута. Дуду старается, но из игры выпадает. В прямом и переносном смыслах — сейчас офсайд.
38-я минута. А теперь неудачная попытка перевода мяча в атаке от Дуду справа налево.
36-я минута. Дуду справа не удалось заработать угловой при единоборстве с Круговым.
34-я минута. Матеус Алвес впереди на увидел свободную зону, где находился Глебов. В итоге был неточный пас на Лусиано.
33-я минута. После стандарта Гудиев вынес мяч из штрафной кулаками, потом была попытка ударить с подбора — снова вратарь хорош.
32-я минута. Лусиано и Попович зацепились за мяч на правой бровке. Более того, Попенков за фол получил желтую карточку. Серб был близок к входу в штрафную.
31-я минута. Опять фол в нападении. Гайич в чужой штрафной подтолкнул Марадишвили.
30-я минута. Ушел Кисляк — пропал креатив у ЦСКА. Сейчас Обляков сфолил на подступах к чужой штрафной.
29-я минута. 58 на 42 процента — преимущество тольяттинцев по владению мячом на данный момент.
28-я минута. Беншимол в одиночку попытался пройти всю оборону ЦСКА. Естественно, не получилось.
27-я минута. Подача с корнера на дальний угол вратарской — Матеусу Алвеса дотянуться до мяча не удалось.
25-я минута. Круговой слева пытался заработать угловой в единоборстве с Рочей — получилось.
Роча сравнял счет в матче «Акрона» с ЦСКА
23-я минута. ГОООЛ! 1:1. Обляков допустил потерю недалеко от своей штрафной после паса Данилова. Хозяева перехватили: Беншимол сделал пас на Рочу, который пробил под опорную ногу Торопу.
23-я минута. Торопа приходиться задействовать армейцам при перепасовке. Хозяева включили прессинг.
21-я минута. Попытка Беншимола то ли пробить, то ли сделать скидку в чужой штрафной — неточно.
Кисляк из-за травмы был заменен в середине первого тайма
20-я минута. Только сейчас Козлов появился на поле. Кисляк заменен.
19-я минута. Козлов заменит Кисляка. Для ЦСКА важно, что еще при Кисляке удалось забить быстрый мяч в ворота хозяев. Теперь, вероятно, армейцам будет труднее.
18-я минута. Поговорил с Игдисамовым Кисляк и пошел на скамейку для запасных. Будет вынужденная замена.
17-я минута. Кисляк лежит на газоне и показывает, что ему больно. Как бы замена не потребовалась...
14-я минута. На этом параллели с московской кубковой игрой, похоже, закончились. Матч в Самаре получает свой сценарий.
Гонду открыл счет в матче ЦСКА с «Акроном»
13-я минута. ГОООЛ! 1:0. Лусиано Гонду забил быстрый мяч. Гол сделал Глебов, который слева показал завидную скорость, оттеснил от мяча защитника и прострелил во вратарскую.
11-я минута. Та же дуэль, на этот раз подкат Жоао Виктора не позволил Беншимолу впереди добраться до мяча.
11-я минута. Беншимол сфолил в воздухе на чужой половине поля против Жоао Виктора.
10-я минута. Гайич справа забрасывал мяч вперед на Лусиано — неточно. Техника подвела серба.
8-я минута. Гудиев спасает! Жоао Виктор пробил головой после подачи углового — вратарь перевел мяч на угловой.
7-я минута. Давление ЦСКА материализовалось в угловой. Обляков идет подавать слева.
6-я минута. Перевод издали на левый край в исполнении тольяттинцев — Беншимол до мяча не добрался.
5-я минута. А не было прямого удара, последовал розыгрыш стандарта — хозяева отбились.
5-я минута. Еще один стандарт заработали гости. На этот раз досталось Круговому. Метров 28 до ворот Гудиева.
4-я минута. Ощутимое преимущество красно-синих по владению мячом. Собственно, в Москве была та же картина. Нужно бить, и главное — забивать.
3-я минута. Обляков отметился ударом со стандарта — рядом с левой штангой пролетел мяч. Мимо, проще говоря.
2-я минута. На подборе, близ чужой штрафной, за мяч зацепился Лусиано. Его сбили. Метров 25 до ворот Гудиева.
1-я минута. Минуты не сыграли, как Кисляк отметился дальним ударом. Очень неточно.
Матч «Акрона» и ЦСКА начался
1-я минута. Поехали! Встреча в Самаре стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты тольяттинской команды.
Стартовый состав «Акрона» на матч против ЦСКА
Стартовый состав: Гудиев, Роча, Эсковаль, Витор, Попенков, Лончар, Бистрович, Марадишвили, Бардыбахин, Беншимол, Дуду.
Запасные: Волочай, Тереховский, Хаметов, Ведерников, Холодов, Макеев, Дмитриев, Платон, Базилевский, Хосонов.
Стартовый состав ЦСКА на матч в Самаре
Стартовый состав: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Матеус Алвес, Попович, Лусиано.
Запасные: Бориско, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Пономарчук, Мусаев, Фиров.
«Акрон» — ЦСКА: потери
У «Акрона» травмирован защитник Йонуц Неделчяру. У ЦСКА по состоянию здоровья недоступны вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мойзес и полузащитник Дмитрий Баринов.
«Акрон» — ЦСКА: личные встречи
Москвичи лишь однажды проигрывали тольяттинцам в основное время. И случилось это полторы недели назад в матче пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1). В других шести официальных «личках» ЦСКА побеждал пять раз и однажды уступил по пенальти — в еще одной кубковой игре 2025-го.
ЦСКА: форма на старте чемпионата
Команда Дмитрия Игдисамова до сих пор в этом сезоне РПЛ не проигрывала, при этом все пять матчей она провела на своем поле. Все победы ЦСКА одержал с минимальным счетом — над «Балтикой» (2:1), «Факелом» (1:0) и «Локомотивом» (3:2). Также были ничейные результаты с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0).
«Акрон»: форма на старте чемпионата
Команда Срджана Благоевича пока в этом сезоне в РПЛ не побеждала, причем дома она проиграла все три встречи — «Зениту» (0:5), «Рубину» (1:2) и «Крыльям Советов» (0:3). В гостях «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и «Родиной» (3:3).
Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА
Игру «Акрона» и ЦСКА в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Акрон» — ЦСКА
Матч команд Срджана Благоевича и Дмитрия Игдисамова состоится в пятницу, 28 августа, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
В пятницу, 28 августа, «Акрон» сыграет с ЦСКА в шестом туре премьер-лиги. Команды занимают почти диаметрально противоположные места в турнирной таблице: армейцы идут третьими, тольяттинцы — последними.
При этом у «Акрона» до сих пор нет ни одной победы в чемпионате, причем три домашних матча проиграны с общим счетом 1:10. У ЦСКА ни одного поражения, но все пять игр на старте РПЛ красно-синие провели дома. Казалось бы, ЦСКА — очевидный фаворит предстоящего матча, но не нужно забывать, что полторы недели назад москвичи проиграли «Акрону» в FONBET Кубке России со счетом 0:1.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — ЦСКА. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0