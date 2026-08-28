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28 августа, 19:55

«Акрон» сыграл вничью с ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 6-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
28 августа, 19:55

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

28 августа, 19:55

В следующем туре ЦСКА 5 сентября в гостях сыграет с «Зенитом», а «Акрон» 6 сентября на выезде встретится с «Оренбургом».

28 августа, 19:55

ЦСКА по-прежнему не знает поражений в чемпионате, набрал 12 очков и догнал идущий вторым «Спартак», у которого матч в запасе. У «Акрона» по-прежнему нет побед, у тольяттинцев стало три очка, они покинули последне место.

28 августа, 19:55

«Акрон» сыграл вничью с ЦСКА в шестом туре премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:2
ЦСКА

28 августа, 19:54

ЦСКА в Самаре не смог обыграть «Акрон»

90+5-я минута. Вот и все! Матч в Самаре окончен! ЦСКА в гостевом матче шестого тура РПЛ сыграл вничью с «Акроном» — 2:2. У гостей забили Лусиано Гонду и Энрике Кармо, у хозяев — Йомар Роча и Жилсон Беншимол. При этом в первом тайме, при счете 1:0 в свою пользу, ЦСКА из-за травмы потерял своего лидера Матвея Кисляка. На качестве футбола гостей это отразилось самым негативным образом. «Акрон» заслужил ничью.

28 августа, 19:54

90+4-я минута. Дмитриев еще получил желтую. Он придержал за футболку Глебова.

28 августа, 19:53

90+4-я минута. Кармо не удался обыгрыш накоротке. Пытался он выйти на ударную позицию.

28 августа, 19:53

90+3-я минута. Витор за срыв контартаки получил желтую карточку.

28 августа, 19:52

90+2-я минута. По замысловатой траектории летел мяч после подачи Дмитриева — никто не добрался.

28 августа, 19:51

90+1-я минута. Лишь четыре минуты добавлено ко второму тайму. Но время на гол есть.

28 августа, 19:51

90-я минута. Хосонов впереди пытался найти Дмитриева — защита ЦСКА перехватила.

28 августа, 19:50

89-я минута. Касание руки зафиксировано у Облякова в атаке. Сейчас пойдет компенсированное время.

28 августа, 19:48

88-я минута. Неожиданно Лусиано вывалился на рандеву с Гудиевым — вратарь потащил. Не самый лучший удар аргентинца — над ушами вратаря. Нужно было выцеливать в угол.

28 августа, 19:48

87-я минута. Казалось, что после гола Кармо ЦСКА будет изрядно давить, но нет. Сейчас игровой перевес у хозяев.

28 августа, 19:47

86-я минута. Дуду заменен. Нет сил у него уже на концовку. Вышел Базилевский.

28 августа, 19:44

84-я минута. Данилов и Беншимол сошлись в воздушной дуэли. Небольшая пауза, но помощь медиков не потребуется.

28 августа, 19:43

83-я минута. Хосонов вышел на поле вместо Бистровича. Замена на укрепление центра поля.

28 августа, 19:42

82-я минута. В ответной атаке на выходе умело сыграл Тороп.

28 августа, 19:41

81-я минута. Диагональ направо отправлял Данилов — до мяча добрался Гудиев.

28 августа, 19:41

80-я минута. Гудиев сыграл кулаками на выходе после углового Облякова.

28 августа, 19:39

79-я минута. Пауло Витор принял на себя мяч после удара в упор Глебова. Угловой будет.

28 августа, 19:39

78-я минута. И хозяева сходу устремляются в атаку. Тут же Благоевич успокаивает команду: результат на табло-то положительный.

28 августа, 19:37

Кармо сравнял счет в матче ЦСКА с «Акроном»

77-я минута. ГОООЛ! 2:2. Кармо взял игру на себя. Отменный дальний удар с левой удался бразильцу. Где он раньше был?!

28 августа, 19:36

76-я минута. Падение Алвеса в штрафонй площади хозяев — Лончар чисто поставил корпус.

28 августа, 19:34

74-я минута. Козлов заменен. На поле появился Абдулкадыров. Также Мусаев заменил Гайича.

28 августа, 19:33

73-я минута. Эсковаль получил желтую карточку за срыв контратаки. Глебову досталось.

28 августа, 19:32

72-я минута. Мусаев переодевается на концовку у ЦСКА.

28 августа, 19:31

71-я минута. Замена в составе хозяев. Марадишвили заменен. На поле вышел Дмитриев.

28 августа, 19:30

70-я минута. Подача Кругового с левого фланга — безадресно. Лончар мяч подхватил.

28 августа, 19:29

69-я минута. Попытка Козлова сделать обостряющий пас — защита хозяев это прочитала и мяч перехватила.

28 августа, 19:27

67-я минута. Безобразная игра обороны ЦСКА в предыдущем эпизоде — в какой-то момент защитники встали и смотрели, как Лончар и Беншимол решают момент.

28 августа, 19:27

Беншимол вывел «Акрон» вперед в матче ЦСКА

66-я минута. ГОООЛ! 2:1. Беншимол протащил мяч по левой бровке, показав отличную скорость, потом отдышался и прострелил. Данилов ошибся, Алвес ошибся, мяч оказался у Лончара, который отдал пас под удар тому же Беншимолу.

28 августа, 19:25

65-я минута. Матеус Алвес хорош в отборе — без мяча остался Дуду. Но это происходит на половине поля ЦСКА.

28 августа, 19:24

64-я минута. Заброс справа от Дуду на Беншимола — армейцы сняли воздух на подступах штрафной.

28 августа, 19:23

63-я минута. Кармо оказался на газоне после толчка Попенкова. И здесь без карточки.

28 августа, 19:22

62-я минута. Лончар на своей половине поля едва не подарил мяч Глебову. Кирилл с досады потом сфолил.

28 августа, 19:21

61-я минута. Желтую карточку получил кто-то из тренерского штаба тольяттинцев. Эмоции кипят на скамейке.

28 августа, 19:19

60-я минута. Выстояли армейцы после стандарта хозяев. Сейчас будет замена: Кармо вместо Поповича.

28 августа, 19:18

59-я минута. Стараниями Марадишвили хозяева заработали право на угловой слева.

28 августа, 19:18

58-я минута. Обляков отработал в обороне и выбил мяч за боковую после прострела Беншимола.

28 августа, 19:16

56-я минута. Тороп оставил ЦСКА в игре. Это Жоао Виктор подарил мяч Беншимолу, который не сумел забить в домик Торопу.

28 августа, 19:15

55-я минута. Марадишвили на чужой половине поля принял на бедро Жоао Виктора. Карточки нет.

28 августа, 19:14

54-я минута. Тороп своевременно совершил рывок и опередил на мяче Беншимола, который неплохо открывался под пас Дуду.

28 августа, 19:13

53-я минута. Своевременный подкат Дуду — Глебов впереди остался без мяча.

28 августа, 19:12

52-я минута. Шанс был у Беншимола. Он выбежал почти на рандеву с Торопом — некоторое сопротивление оказывал Обляков. Возможно, это помогло ЦСКА — Беншимол пробил выше ворот.

28 августа, 19:11

51-я минута. Удар Кругового после оригинального розыгрыша стандарта — тольяттинцы заблокировали.

28 августа, 19:10

50-я минута. Глебов заработал для ЦСКА право на опасный стандарт — фол около угла штрафной.

28 августа, 19:09

49-я минута. Тороп едва не организовал привоз на свои ворота — неловкая игра левой ногой завершилась без последствий.

28 августа, 19:08

48-я минута. Неплохую темповую атаку развивали хозяева по всей ширине поля — Дуду не удалось сохранить мяч в поле.

28 августа, 19:07

47-я минута. Лусиано вынужден отрабатывать в центре поля, чтобы там зацепиться за мяч. Сейчас на Гонду сфолили.

28 августа, 19:06

46-я минута. Возобновился матч в Самаре. Впереди второй тайм. С мячом ЦСКА.

28 августа, 18:49

«Акрон» и ЦСКА в первом тайме обменялись голами

45+3-я минута. 1:1 — итог первой половины встречи. ЦСКА бодро начал, забил быстрый гол стараниями Лусиано Гонду, а потом травму получил Матвей Кисляк. После его замены красно-синие сбавили в активности и пропустили — отличился Йомар Роча.

28 августа, 18:49

45+1-я минута. Армейцы зацепились за мяч на чужой половине поля. Но подобраться к штрафной не удается.

28 августа, 18:48

45-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму. Казалось, что паузы были куда дольше.

28 августа, 18:46

44-я минута. Продолжают атаковать тольяттинцы. Снова Беншимол залез во вне игры.

28 августа, 18:44

42-я минута. Марадишвили шведой вырезал мяч на Беншимола, но тому выиграть забег у защитников не удалось.

28 августа, 18:44

41-я минута. Дуду старается, но из игры выпадает. В прямом и переносном смыслах — сейчас офсайд.

28 августа, 18:42

40-я минута. Попенков ударил из-за пределов штрафной — выше перекладины.

28 августа, 18:42

39-я минута. Теперь прихрамывает Обляков. Нужно теперь и играть через боль.

28 августа, 18:41

38-я минута. А теперь неудачная попытка перевода мяча в атаке от Дуду справа налево.

28 августа, 18:39

36-я минута. Дуду справа не удалось заработать угловой при единоборстве с Круговым.

28 августа, 18:38

35-я минута. Матеус Алвес не сумел сдержать в центре поля Беншимола — мелкий фол.

28 августа, 18:36

34-я минута. Матеус Алвес впереди на увидел свободную зону, где находился Глебов. В итоге был неточный пас на Лусиано.

28 августа, 18:36

33-я минута. После стандарта Гудиев вынес мяч из штрафной кулаками, потом была попытка ударить с подбора — снова вратарь хорош.

28 августа, 18:34

32-я минута. Лусиано и Попович зацепились за мяч на правой бровке. Более того, Попенков за фол получил желтую карточку. Серб был близок к входу в штрафную.

28 августа, 18:33

31-я минута. Опять фол в нападении. Гайич в чужой штрафной подтолкнул Марадишвили.

28 августа, 18:32

30-я минута. Ушел Кисляк — пропал креатив у ЦСКА. Сейчас Обляков сфолил на подступах к чужой штрафной.

28 августа, 18:31

29-я минута. 58 на 42 процента — преимущество тольяттинцев по владению мячом на данный момент.

28 августа, 18:31

28-я минута. Беншимол в одиночку попытался пройти всю оборону ЦСКА. Естественно, не получилось.

28 августа, 18:29

27-я минута. Подача с корнера на дальний угол вратарской — Матеусу Алвеса дотянуться до мяча не удалось.

28 августа, 18:29

25-я минута. Круговой слева пытался заработать угловой в единоборстве с Рочей — получилось.

28 августа, 18:27

Роча сравнял счет в матче «Акрона» с ЦСКА

23-я минута. ГОООЛ! 1:1. Обляков допустил потерю недалеко от своей штрафной после паса Данилова. Хозяева перехватили: Беншимол сделал пас на Рочу, который пробил под опорную ногу Торопу.

28 августа, 18:25

23-я минута. Торопа приходиться задействовать армейцам при перепасовке. Хозяева включили прессинг.

28 августа, 18:24

21-я минута. Попытка Беншимола то ли пробить, то ли сделать скидку в чужой штрафной — неточно.

28 августа, 18:23

Кисляк из-за травмы был заменен в середине первого тайма

20-я минута. Только сейчас Козлов появился на поле. Кисляк заменен.

28 августа, 18:22

19-я минута. Козлов заменит Кисляка. Для ЦСКА важно, что еще при Кисляке удалось забить быстрый мяч в ворота хозяев. Теперь, вероятно, армейцам будет труднее.

28 августа, 18:20

18-я минута. Поговорил с Игдисамовым Кисляк и пошел на скамейку для запасных. Будет вынужденная замена.

28 августа, 18:19

17-я минута. Кисляк лежит на газоне и показывает, что ему больно. Как бы замена не потребовалась...

28 августа, 18:18

16-я минута. Медицинская пауза. Кисляк на газоне после жестких действий Лончара.

28 августа, 18:17

14-я минута. На этом параллели с московской кубковой игрой, похоже, закончились. Матч в Самаре получает свой сценарий.

28 августа, 18:15

Гонду открыл счет в матче ЦСКА с «Акроном»

13-я минута. ГОООЛ! 1:0. Лусиано Гонду забил быстрый мяч. Гол сделал Глебов, который слева показал завидную скорость, оттеснил от мяча защитника и прострелил во вратарскую.

28 августа, 18:14

11-я минута. Та же дуэль, на этот раз подкат Жоао Виктора не позволил Беншимолу впереди добраться до мяча.

28 августа, 18:13

11-я минута. Беншимол сфолил в воздухе на чужой половине поля против Жоао Виктора.

28 августа, 18:12

10-я минута. Гайич справа забрасывал мяч вперед на Лусиано — неточно. Техника подвела серба.

28 августа, 18:10

8-я минута. Гудиев спасает! Жоао Виктор пробил головой после подачи углового — вратарь перевел мяч на угловой.

28 августа, 18:09

7-я минута. Давление ЦСКА материализовалось в угловой. Обляков идет подавать слева.

28 августа, 18:09

7-я минута. Читаемый прострел Гайича справа — тольяттинцы без проблем отбились.

28 августа, 18:08

6-я минута. Перевод издали на левый край в исполнении тольяттинцев — Беншимол до мяча не добрался.

28 августа, 18:07

5-я минута. А не было прямого удара, последовал розыгрыш стандарта — хозяева отбились.

28 августа, 18:07

5-я минута. Еще один стандарт заработали гости. На этот раз досталось Круговому. Метров 28 до ворот Гудиева.

28 августа, 18:06

4-я минута. Ощутимое преимущество красно-синих по владению мячом. Собственно, в Москве была та же картина. Нужно бить, и главное — забивать.

28 августа, 18:05

3-я минута. Обляков отметился ударом со стандарта — рядом с левой штангой пролетел мяч. Мимо, проще говоря.

28 августа, 18:04

2-я минута. На подборе, близ чужой штрафной, за мяч зацепился Лусиано. Его сбили. Метров 25 до ворот Гудиева.

28 августа, 18:04

1-я минута. Минуты не сыграли, как Кисляк отметился дальним ударом. Очень неточно.

28 августа, 18:03

Матч «Акрона» и ЦСКА начался

1-я минута. Поехали! Встреча в Самаре стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты тольяттинской команды.

28 августа, 17:57

Команды появляются на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

28 августа, 17:11

Стартовый состав «Акрона» на матч против ЦСКА

Стартовый состав: Гудиев, Роча, Эсковаль, Витор, Попенков, Лончар, Бистрович, Марадишвили, Бардыбахин, Беншимол, Дуду.

Запасные: Волочай, Тереховский, Хаметов, Ведерников, Холодов, Макеев, Дмитриев, Платон, Базилевский, Хосонов.

28 августа, 17:09

Стартовый состав ЦСКА на матч в Самаре

Стартовый состав: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Матеус Алвес, Попович, Лусиано.

Запасные: Бориско, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Пономарчук, Мусаев, Фиров.

28 августа, 11:00

«Акрон» — ЦСКА: потери

У «Акрона» травмирован защитник Йонуц Неделчяру. У ЦСКА по состоянию здоровья недоступны вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мойзес и полузащитник Дмитрий Баринов.

28 августа, 10:50

«Акрон» — ЦСКА: личные встречи

Москвичи лишь однажды проигрывали тольяттинцам в основное время. И случилось это полторы недели назад в матче пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1). В других шести официальных «личках» ЦСКА побеждал пять раз и однажды уступил по пенальти — в еще одной кубковой игре 2025-го.

28 августа, 10:40

ЦСКА: форма на старте чемпионата

Команда Дмитрия Игдисамова до сих пор в этом сезоне РПЛ не проигрывала, при этом все пять матчей она провела на своем поле. Все победы ЦСКА одержал с минимальным счетом — над «Балтикой» (2:1), «Факелом» (1:0) и «Локомотивом» (3:2). Также были ничейные результаты с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0).

28 августа, 10:30

«Акрон»: форма на старте чемпионата

Команда Срджана Благоевича пока в этом сезоне в РПЛ не побеждала, причем дома она проиграла все три встречи — «Зениту» (0:5), «Рубину» (1:2) и «Крыльям Советов» (0:3). В гостях «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и «Родиной» (3:3).

28 августа, 10:20

Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА

Игру «Акрона» и ЦСКА в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

28 августа, 10:10

Дата, место и время начала матча «Акрон» — ЦСКА

Матч команд Срджана Благоевича и Дмитрия Игдисамова состоится в пятницу, 28 августа, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

28 августа, 10:00

В пятницу, 28 августа, «Акрон» сыграет с ЦСКА в шестом туре премьер-лиги. Команды занимают почти диаметрально противоположные места в турнирной таблице: армейцы идут третьими, тольяттинцы — последними.

При этом у «Акрона» до сих пор нет ни одной победы в чемпионате, причем три домашних матча проиграны с общим счетом 1:10. У ЦСКА ни одного поражения, но все пять игр на старте РПЛ красно-синие провели дома. Казалось бы, ЦСКА — очевидный фаворит предстоящего матча, но не нужно забывать, что полторы недели назад москвичи проиграли «Акрону» в FONBET Кубке России со счетом 0:1.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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