«Акрон» сыграл вничью с ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

В пятницу, 28 августа, «Акрон» сыграет с ЦСКА в шестом туре премьер-лиги. Команды занимают почти диаметрально противоположные места в турнирной таблице: армейцы идут третьими, тольяттинцы — последними.

При этом у «Акрона» до сих пор нет ни одной победы в чемпионате, причем три домашних матча проиграны с общим счетом 1:10. У ЦСКА ни одного поражения, но все пять игр на старте РПЛ красно-синие провели дома. Казалось бы, ЦСКА — очевидный фаворит предстоящего матча, но не нужно забывать, что полторы недели назад москвичи проиграли «Акрону» в FONBET Кубке России со счетом 0:1.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — ЦСКА. Присоединяйтесь!