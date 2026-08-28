В «Сочи» отреагировали на решение РФС запретить клубу регистрировать новых игроков

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС запретить клубу регистрировать новых игроков.

Причины введения ограничений в федерации не уточнили.

«Это технический момент. Мы сейчас все устраним. У нас нет никаких переживаний по этому поводу. Все решим», — сказал Новиков «СЭ».

«Сочи» идет третьим в Первой лиге. В прошедшем сезоне сочинцы вылетели из высшего российского дивизиона.