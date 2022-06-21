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Капитан «Нижнего Новгорода»: «Будем стараться забивать со «стандартов» и в дальнейшем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук отличился в товарищеском матче против «Зенита» на «Кубке Матч Премьер».

— Кубок — интересный турнир с прекрасной организацией. Сегодня мы играли с чемпионом страны на идеальном поле. На матче было много болельщиков. Да и остальные соперники на этом турнире очень достойные. Считаю, что это отличная подготовка к старту чемпионата, — цитирует Гоцука сайт «Нижнего».

— Сегодня вы забили гол после подачи углового.

— Мы работаем над «стандартами» на тренировках. Николай Калинский обладает великолепным мастерством в плане доставки мяча. Будем стараться забивать со «стандартов» и в дальнейшем.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/82527/
Кирилл Гоцук
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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