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Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Торпедо».

Встреча состоится в воскресенье, 24 июля. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Торпедовцы только адаптируются к РПЛ, большинство игроков впервые увидели такие стадионы, большое количество зрителей, — приводят слова Игнатьева «Известия». — Понимаю, что у «Торпедо» опытный тренерский штаб, но он только формирует команду. «Динамо» пока плохо играет в обороне, у них явно недостаток хороших защитников. По сравнению с предыдущим сезоном они стали слабее. Плюс сменился главный тренер, которому нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям российского футбола. Так что на старте сезона в играх с бело-голубыми точно можно брать очки».

В первом туре РПЛ «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а «Торпедо» дома проиграло «Сочи» (1:3).

Источник: https://iz.ru/1368425/vladislav-zimagulov-ekaterina-zvenigorodskaia/vstrecha-s-byvshei-smozhet-li-fedotov-obygrat-svoiu-prezhniuiu-komandu
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Борис Игнатьев
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
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 - : -
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