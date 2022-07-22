Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Торпедо».
Встреча состоится в воскресенье, 24 июля. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени.
«Торпедовцы только адаптируются к РПЛ, большинство игроков впервые увидели такие стадионы, большое количество зрителей, — приводят слова Игнатьева «Известия». — Понимаю, что у «Торпедо» опытный тренерский штаб, но он только формирует команду. «Динамо» пока плохо играет в обороне, у них явно недостаток хороших защитников. По сравнению с предыдущим сезоном они стали слабее. Плюс сменился главный тренер, которому нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям российского футбола. Так что на старте сезона в играх с бело-голубыми точно можно брать очки».
В первом туре РПЛ «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а «Торпедо» дома проиграло «Сочи» (1:3).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1