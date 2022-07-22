Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Торпедо».

Встреча состоится в воскресенье, 24 июля. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Торпедовцы только адаптируются к РПЛ, большинство игроков впервые увидели такие стадионы, большое количество зрителей, — приводят слова Игнатьева «Известия». — Понимаю, что у «Торпедо» опытный тренерский штаб, но он только формирует команду. «Динамо» пока плохо играет в обороне, у них явно недостаток хороших защитников. По сравнению с предыдущим сезоном они стали слабее. Плюс сменился главный тренер, которому нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям российского футбола. Так что на старте сезона в играх с бело-голубыми точно можно брать очки».

В первом туре РПЛ «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а «Торпедо» дома проиграло «Сочи» (1:3).