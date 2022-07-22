Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Игнатьев: «Сейчас у «Краснодар» не те ресурсы, чтобы навязывать свою игру командам уровня «Спартака»

Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком».

Встреча состоится в субботу, 23 июля. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар», как всегда, будет стремиться играть в атаку и подавить соперника, — приводят слова Игнатьева «Известия». — Но сейчас у «Краснодар» не те ресурсы, чтобы навязывать свою игру командам уровня «Спартака». У клуба Сергея Галицкого много молодежи, и те новички, которые усилили команду, пока не настолько адаптированы в командную игру, чтобы давать результат. Красно-белые, думаю, тоже будет действовать аккуратно. На этот раз я не жду результативно игры. Оба клуба будет перестраховываться. Все-таки начало сезона, надо наигрывать связи«.

В первом туре РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Источник: https://iz.ru/1368425/vladislav-zimagulov-ekaterina-zvenigorodskaia/vstrecha-s-byvshei-smozhet-li-fedotov-obygrat-svoiu-prezhniuiu-komandu
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Борис Игнатьев
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»
Игнатьев: «Я пришел в «Локомотив» не отбывать номер и не сидеть на скамейке запасных»
Игнатьев поделился эмоциями после перехода в «Локомотив»
Источник: «Спартаку» предложили экс-защитника «Ахмата» Вилкера
В Бразилии сообщили, что ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»
«Ростов» объявил о переходе Исика и Кочканяна в «Динамо» из Ставрополя
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»
Агент Жигулева объяснил, почему футболист не подписал контракт со «Спартаком»
Игнатьев: «Я пришел в «Локомотив» не отбывать номер и не сидеть на скамейке запасных»
Игнатьев поделился эмоциями после перехода в «Локомотив»
В Уругвае сообщили о скором переходе защитника «Динамо» Варелы во «Фламенго»
Источник: «Спартаку» предложили экс-защитника «Ахмата» Вилкера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Жигулева объяснил, почему футболист не подписал контракт со «Спартаком»

Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости