Игнатьев: «Сейчас у «Краснодар» не те ресурсы, чтобы навязывать свою игру командам уровня «Спартака»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком».

Встреча состоится в субботу, 23 июля. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар», как всегда, будет стремиться играть в атаку и подавить соперника, — приводят слова Игнатьева «Известия». — Но сейчас у «Краснодар» не те ресурсы, чтобы навязывать свою игру командам уровня «Спартака». У клуба Сергея Галицкого много молодежи, и те новички, которые усилили команду, пока не настолько адаптированы в командную игру, чтобы давать результат. Красно-белые, думаю, тоже будет действовать аккуратно. На этот раз я не жду результативно игры. Оба клуба будет перестраховываться. Все-таки начало сезона, надо наигрывать связи«.

В первом туре РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).