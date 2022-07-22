Источник: ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос»

ЦСКА не блокировал переход защитника Марио Фернандеса в «Сантос», сообщает Фабио Алейшу.

По информации источника, 31-летний бразилец на данный момент не хочет играть ни за один клуб.

Отмечается, что защитник планирует отдохнуть и ждать рождения сына.

Напомним, что соглашение Фернандеса с ЦСКА, которое рассчитано до 30 июня 2024 года, приостановлено с мая. Он попросил московский клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

Ранее сообщалось, что «Сантос» надеялся подписать Фернандеса, но ЦСКА выступил против трансфера.