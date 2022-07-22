Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Источник: ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос»

ЦСКА не блокировал переход Фернандеса в «Сантос»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА не блокировал переход защитника Марио Фернандеса в «Сантос», сообщает Фабио Алейшу.

По информации источника, 31-летний бразилец на данный момент не хочет играть ни за один клуб.

Отмечается, что защитник планирует отдохнуть и ждать рождения сына.

Напомним, что соглашение Фернандеса с ЦСКА, которое рассчитано до 30 июня 2024 года, приостановлено с мая. Он попросил московский клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

Ранее сообщалось, что «Сантос» надеялся подписать Фернандеса, но ЦСКА выступил против трансфера.

Источник: https://twitter.com/fabiopaleixo/status/1550418487574757376?s=21&t=se2KRLXcU6DafPoXuciQmw
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Сантос
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Александр Кержаков: «Я фартовый? Не согласен!»
Александр Кержаков: «Абаскаль пока ищет Промесу место на поле»
«В юношеской сборной выделялся мастерством, отношением к делу, человеческими качествами». Кержаков — о Литвинове
Чалов сравнил уровень чемпионата России и Швейцарии
Александр Кержаков назвал сильнейшего вратаря в структуре «Зенита»
Александр Кержаков: «В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Любимов: «Слуцкий не руководитель департамента судейства, чью критику я должен воспринимать»
Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»
Игнатьев: «Сейчас у «Краснодар» не те ресурсы, чтобы навязывать свою игру командам уровня «Спартака»
Игнатьев: «Я пришел в «Локомотив» не отбывать номер и не сидеть на скамейке запасных»
Игнатьев поделился эмоциями после перехода в «Локомотив»
Источник: «Спартаку» предложили экс-защитника «Ахмата» Вилкера
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Сотни болельщиков встретили «Спартак» в Ставрополе
Любимов: «Слуцкий не руководитель департамента судейства, чью критику я должен воспринимать»
Федотов против своей бывшей, самарская красота против чемпиона, два немца против поставленной игры Карпина
Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»
Игнатьев: «Сейчас у «Краснодар» не те ресурсы, чтобы навязывать свою игру командам уровня «Спартака»
Агент Жигулева объяснил, почему футболист не подписал контракт со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»

Йевтич успешно перенес операцию в Лионе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости