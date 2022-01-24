Смородская: «Если фанаты собираются поджигать кресла, то лучше не ходить на стадион»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды в связи с законом о Fan ID.

«Ничего плохого для нормальных фанатов Fan ID не несет. Ничего. Если фанаты собираются на стадионах поджигать кресла, то да. Тогда лучше не ходить не стадион. А если собираются болеть — то ничего плохого в паспорте болельщика нет. Еще никто ничего не сделал, чтобы что-то бойкотировать. Личные данные? Они сейчас везде, просто на заборе написаны. Все их личные данные давным давно известны. Я не понимаю этого», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».