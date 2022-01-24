Стало известно, за какую сумму «Крылья Советов» смогут выкупить Игнатьева у «Рубина»

«Крылья Советов» смогут выкупить Игнатьева у «Рубина» за 2,5 миллиона евро

По информации «СЭ», вчера нападающий «Рубина» Иван Игнатьев отправился на медосмотр в Москву для перехода в «Крылья Советов». В случае успешного медосмотра игрок перейдет в самарский клуб на правах аренды до конца сезона без обязательного права выкупа.

Как выяснил «СЭ», клубы согласовали сумму выкупа игрока в случае, если по истечению аренды «Крылья Советов» захотят сохранить игрока в клубе. Речь идет о 2,5 миллиона евро компенсации.

В декабре 2019-го года Игнатьев переходил в «Рубин» из «Краснодара» за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Игнатьев провел 10 матчей за казанский клуб и не отметился результативными действиями.