Александр Тарханов: «Если все фанаты объединятся, могут добиться отмены Fan ID»

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал решение болельщиков «Спартака» бойкотировать все матчи своей команды.

«Ясно — надо что-то делать, чтобы болельщики были на стадионе. В то же время, когда проходил чемпионат Европы в России, я делал себе паспорт болельщика, чтобы поехать в Питер на нашу сборную, — цитирует Тарханова «РБ Спорт». — И ничего такого в этом нет, я не считаю, что это какая-то проблема — оформил документ и ходи спокойно на стадион. Хотя, например, когда Валера Карпин играл в Испании, я ездил на матчи «Реал Сосьедада» по его приглашению, и там мне показали комнату, в которой по камерам можно наблюдать за всеми секторами, там каждый болельщик был под контролем. Если происходит какой-то конфликт или кто-то хулиганит, этих людей сразу вычисляют и больше на стадион не пускают

Что же касается этого закона, если все фанаты объединятся, они могут добиться отмены Fan ID. Но, повторюсь, считаю, что это не такая проблема, чтобы обращать на нее внимание.".

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года.