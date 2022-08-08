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Сегодня, 12:35

«Урал» назвал, кто будет тренировать команду после отставки Шалимова

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Урала».

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, Аверьянов будет готовить команду к матчу 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела».

О дальнейших кадровых решениях «Урал» будет объявлять дополнительно.

В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.

После четырех туров РПЛ «Урал» набрал ноль очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/3485
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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