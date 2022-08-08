«Урал» назвал, кто будет тренировать команду после отставки Шалимова
Бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Урала».
Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, Аверьянов будет готовить команду к матчу 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела».
О дальнейших кадровых решениях «Урал» будет объявлять дополнительно.
В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.
После четырех туров РПЛ «Урал» набрал ноль очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/3485
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|3
|0
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|9
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4
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|2
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|2
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|13.08
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|
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|13.08
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|
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|14.08
|15:00
|
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|- : -
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|
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|- : -
|14.08
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Спартак
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|
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Динамо
|4
|П
|
|
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Ростов
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|
|
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Краснодар
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|
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Батраз Гурциев
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|Ж
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