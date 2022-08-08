«Урал» назвал, кто будет тренировать команду после отставки Шалимова

Бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Урала».

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, Аверьянов будет готовить команду к матчу 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела».

О дальнейших кадровых решениях «Урал» будет объявлять дополнительно.

В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.

После четырех туров РПЛ «Урал» набрал ноль очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.