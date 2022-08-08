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Семин — о «Спартаке»: «Рано говорить, смогут ли красно-белые удержаться в лидерах»

Семин считает, что пока рано говорить об успехах «Спартака» в РПЛ
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» всегда ставит перед собой цель бороться за чемпионство в РПЛ, однако говорить об успехах команды в текущем сезоне пока рано.

«Команда хорошо финансируется, обладает отличным подбором игроков, имеет самую большую в стране аудиторию. Поэтому, конечно, «Спартак» ставит перед собой цель бороться за чемпионство. Правда, не всегда получается. Такие же задачи и у других команд — ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и, безусловно, «Зенита». Сможет ли «Спартак» удержаться в лидерах? Пока рано говорить, все будет зависеть от работы команды. Сезон очень длинный, и еще не ясно, как они его проведут», — приводит слова Семина РИА «Новости Спорт»

В субботу, 6 августа, «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ одержал победу над «Уралом» в Екатеринбурге со счетом 2:0.

После 4 игр красно-белые набрали 10 очков и идут на втором месте в РПЛ. Столько же очков набрал лидер турнирной таблицы ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220808/spartak-1807992643.html
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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