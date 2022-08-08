Семин считает, что пока рано говорить об успехах «Спартака» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» всегда ставит перед собой цель бороться за чемпионство в РПЛ, однако говорить об успехах команды в текущем сезоне пока рано.

«Команда хорошо финансируется, обладает отличным подбором игроков, имеет самую большую в стране аудиторию. Поэтому, конечно, «Спартак» ставит перед собой цель бороться за чемпионство. Правда, не всегда получается. Такие же задачи и у других команд — ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и, безусловно, «Зенита». Сможет ли «Спартак» удержаться в лидерах? Пока рано говорить, все будет зависеть от работы команды. Сезон очень длинный, и еще не ясно, как они его проведут», — приводит слова Семина РИА «Новости Спорт»

В субботу, 6 августа, «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ одержал победу над «Уралом» в Екатеринбурге со счетом 2:0.

После 4 игр красно-белые набрали 10 очков и идут на втором месте в РПЛ. Столько же очков набрал лидер турнирной таблицы ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.