«Зенит» оформил Fan ID

По информации «СЭ», все футболисты и тренерский штаб «Зенита» оформили паспорт болельщика.

Fan ID понадобится сине-бело-голубым 28 августа для прохода на стадион в Екатеринбурге, где уже действует нововведение.

«Зенит» после 4 туров чемпионата России занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.