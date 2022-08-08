Шалимов покинул пост главного тренера «Урала»

«Урал» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 8 августа.

«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», — приводит слова президента клуба Григория Иванова пресс-служба «Урала».

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

6 августа команда Шалимова проиграла «Спартаку» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ.

53-летний специалист возглавил «Урал» 10 августа 2021 года. Соглашение с клубом было рассчитано на 2 года.