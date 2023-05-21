Бывший нападающий «Зенита» Николаев раскритиковал игру команды в матче с «Оренбургом»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев раскритиковал игру команды в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Зенитовцы в этом матче вышли, не знали, что делать, куда бежать, кому пас отдавать. Я такого разобранного «Зенита» не видел еще ни разу. Слишком долго отмечали чемпионство? Одно другому не мешает. Но, на самом деле, это печально. Потому что игроки, которые сегодня вышли на поле, должны были доказывать, бежать вперед, показывать, что они нужны «Зениту». Но со стороны тех же Чистякова или Алипа я, например, такого не увидел, а только какую-то инертность.

Впечатления от молодого Барановского? Времени действительно было мало, но все равно очень хороший показатель, когда молодой пацан не пытается оставаться на поле так, для галочки, а именно участвовать в игре. У него есть эпизоды, он в них включается, сам создает, ищет мяч — все это очень хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.