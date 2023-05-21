Бывший нападающий «Зенита» Николаев раскритиковал игру команды в матче с «Оренбургом»
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев раскритиковал игру команды в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).
«Зенитовцы в этом матче вышли, не знали, что делать, куда бежать, кому пас отдавать. Я такого разобранного «Зенита» не видел еще ни разу. Слишком долго отмечали чемпионство? Одно другому не мешает. Но, на самом деле, это печально. Потому что игроки, которые сегодня вышли на поле, должны были доказывать, бежать вперед, показывать, что они нужны «Зениту». Но со стороны тех же Чистякова или Алипа я, например, такого не увидел, а только какую-то инертность.
Впечатления от молодого Барановского? Времени действительно было мало, но все равно очень хороший показатель, когда молодой пацан не пытается оставаться на поле так, для галочки, а именно участвовать в игре. У него есть эпизоды, он в них включается, сам создает, ищет мяч — все это очень хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7