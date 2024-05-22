Мозес Кобнан перекрасит волосы в зеленый цвет в случае чемпионства «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал, на что готов, если по итогам сезона его клуб станет чемпионом России. На данный момент команда занимает 3-е место, набрав 53 очка.

«Если «Краснодар» станет чемпионом России, то я перекрашу волосы в черно-зеленый цвет. Все может быть. Возможно, побреюсь наголо. Все увидим», — цитиурет Мозеса «РБ Спорт».